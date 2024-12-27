Real Madrid 19 yaşındaki genç yıldızı 20 milyon euroya satışa çıkardı!

Real Madrid, sol bek Fran Garcia'yı 20 milyon avroya satmayı planlıyor. Atletico Madrid ve Rayo Vallecano oyuncuyla ilgileniyor.

Real Madrid'in Fran Garcia için 20 milyon euroluk bir fiyat etiketi belirlediği öne sürüldü. Sol bek, kulüpteki geleceği konusunda belirsizlikler yaşarken, bu karar dikkatleri üzerine çekti. Garcia'nın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etse de Real Madrid, yeni bir sol bek arayışında ve bu durum, oyuncunun takımdaki yerini sorgulatıyor.

Fran Garcia'ya ilgi artıyor

Garcia için belirlenen 20 milyon euroluk değer, mevcut piyasa değerinin üzerinde olsa da bu durum bazı kulüplerin ilgisini azaltmadı. Özellikle Rayo Vallecano ve Atletico Madrid, Garcia ile yakından ilgileniyor. Garcia, daha önce Rayo Vallecano’da sergilediği başarılı performansla hatırlanıyor ve kulübün onu tekrar kadroya katmaya istekli olduğu belirtiliyor.

Rayo Vallecano için en büyük engel, Real Madrid'in belirlediği yüksek fiyat. Kulübün, Garcia’yı kiralama ya da transferde hakların bir kısmını alma yöntemlerini değerlendirdiği biliniyor. Öte yandan Atletico Madrid, Diego Simeone'nin defansif sistemine uygun bir aday olarak Garcia’yı düşünüyor. Ancak Atletico'nun da transfer maliyetlerini göz önünde bulundurması gerekiyor.

Real Madrid’in gelecek planları

Real Madrid, Fran Garcia’nın potansiyel ayrılığını değerlendirirken, 2025 sezonu için savunmayı güçlendirmeyi planlıyor. Real Madrid Confidencial’in raporlarına göre, Aymeric Laporte ve Palmeiras'tan Vitor Reis kulübün hedefleri arasında. Laporte, 30 yaşındaki tecrübesiyle savunmaya liderlik ve istikrar getirebilecek bir isim olarak öne çıkıyor. Diğer yandan Reis, 18 yaşındaki genç yeteneğiyle uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor.

Raul Asencio gibi genç yeteneklerin de sahne aldığı mevcut savunma hattı, Carlo Ancelotti'nin Ocak transfer döneminde acil bir hamle yapmasını engelliyor. Eder Militao’nun sakatlığı nedeniyle süre bulan Asencio, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Fran Garcia, daha fazla süre almak ve kariyerinde ilerlemek için Santiago Bernabeu’dan ayrılmayı düşünebilir. Real Madrid'in mevcut transfer stratejisi, oyuncularına hem mevcut sezonda hem de gelecekte katkı sağlayacak hamleler yapmaya odaklanıyor. Garcia’nın geleceği üzerindeki belirsizlik ise Ocak transfer döneminde netlik kazanabilir.