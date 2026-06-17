Ben Jacobs ve Matteo Moretto gibi kaynakların haberine göre, Real Madrid, Enzo Fernández konusunda Chelsea ile görüşmelere başlamak üzere. Londralı kulüp, oyuncunun ayrılmasına sıcak bakıyor, ancak bunun karşılığında devasa bir bedel talep ediyor.

Jacobs’a göre Chelsea, Fernández’in değerini 120 milyon sterlin, yani yaklaşık 140 milyon euro olarak belirledi. Arjantinli orta saha oyuncusu, uzun süredir Santiago Bernabéu’ya transfer olmaya sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz nisan ayında 25 yaşındaki Fernández, Real Madrid’e transfer olmayı istediğini ima etmişti. Chelsea bu durumdanhiç hoşlanmamışve oyuncuyu iki maçlık cezaya çarptırmıştı. Bu yaz, Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncunun isteği nihayet gerçekleşebilir.

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, kazandığı seçimlerin ardından büyük yatırımlar yapmak istediğini belirtmişti. Real Madrid, geçen sezonu kupa kazanamadan tamamladı; bunun üzerine Pérez, şimdiden pek çok yeni ismi kadroya kattı.

Bernardo Silva ve Marc Cucurella’nın transferleri zaten onaylanırken, Ibrahima Konaté ve Denzel Dumfries de takıma katıldı, ancak henüz İspanya’nın başkentinde resmi olarak tanıtılmadılar. Fernández, beşinci transfer olacak.

Real Madrid’in Fernández için transfer rekorunu kırma ihtimali oldukça yüksek. Mevcut rekor, Borussia Dortmund’a 127 milyon euro kazandıran Jude Bellingham’a ait.

140 milyon avrodan daha düşük bir rakamın da Chelsea’yi ikna etmek için yetersiz kalacağı görülüyor. The Blues, Fernández’in kalmasından bir sakınca görmüyor. El Músico’nun Stamford Bridge’de 2032 ortasına kadar süren bir sözleşmesi var ve bu da Chelsea’ye pazarlık masasında güçlü bir konum sağlıyor.

Fernández’in yanı sıra Rodri (Manchester City) ve Mateus Fernandes (West Ham United) de potansiyel takviyeler olarak gösteriliyor. Sonuncusu için Manchester United de ciddi bir şekilde devreye girmiş durumda.