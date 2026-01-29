Real Madrid 100 milyon euroluk stoper için kesenin ağzını açtı

Tottenham Hotspur, İspanya’dan gelen dikkat çekici bir iddia ile karşı karşıya. Haberlere göre Real Madrid, Tottenham’ın Arjantinli stoperi Cristian Romero için 100 milyon euro gibi son derece yüksek bir teklif hazırlığında. Ancak İngiliz kaynaklar, bu tür haberlerin şimdilik temkinle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İspanyol devi, LaLiga şampiyonluk yarışında Barcelona’nın bir puan gerisinde bulunurken, hafta içinde Benfica deplasmanında alınan 4-2’lik yenilgi moralleri bozdu. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk sekizin dışına düştü ve son 16 bileti için play-off oynamak zorunda kaldı.

Şampiyonlar Ligi’nde sekiz maçta 12 gol yiyen ve Éder Militão’nun uzun süreli sakatlığıyla sarsılan Real Madrid’de, savunma hattı birincil sorun olarak öne çıkıyor. İspanyol basınına göre kulüp başkanı Florentino Pérez, bu tablo sonrası “acil çözüm” arayışına girdi.

Fichajes’te yer alan haberde, Copa del Rey’de 2. Lig ekibi Albacete’ye elenmenin “derin yaralar açtığı” ve bu nedenle Romero transferinin masaya yatırıldığı öne sürüldü. Aynı haberde, 100 milyon euroluk bir teklifin Tottenham’ın direncini kırabileceğine inanıldığı aktarıldı.

Tarihi bir bedel

Böyle bir transferin gerçekleşmesi halinde Romero, futbol tarihinin en pahalı savunmacılarından biri olacak. 100 milyon euro, Chelsea’nin Enzo Fernández için ödediği 121 milyon euro ve Barcelona’nın Philippe Coutinho transferine harcadığı 135 milyon euronun ardından, tarihin en büyük üçüncü hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçebilir.

Ayrıca bu rakam, Real Madrid’in 2013 yazında Gareth Bale için Tottenham’a ödediği 100 milyon euroyla da eşleşmiş olacak.

Tottenham neden satışa kapalı?

Romero’nun Real Madrid ile adı ilk kez anılmıyor. Arjantinli savunmacı, geçtiğimiz nisan ayında verdiği röportajda LaLiga’da oynamanın kendisi için cazip olduğunu açıkça dile getirmişti. “Oynamadığım tek büyük lig İspanya ligi. LaLiga’da oynamayı çok isterim” sözleri, bu söylentileri daha da alevlendirmişti.

Ancak mevcut şartlar Tottenham’ın elini bağlıyor. Savunmadaki partneri Micky van de Ven sakatlık nedeniyle forma giyemezken, kulüp bu ay Romero’yu kaybetmeyi kesinlikle düşünmüyor. Kaynaklar, yaz aylarında bir hamlenin ihtimal dahilinde olabileceğini kabul etse de, ocak ayında teklif ne kadar yüksek olursa olsun satışa onay verileceğine dair bir işaret olmadığını belirtiyor.

Frank rahat bir nefes aldı

Tottenham, Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyetle son 16 turuna yükseldi ve teknik direktör Thomas Frank üzerindeki baskıyı azalttı. Romero’nun liderliğinde kurulan savunma hattı bir kez daha gol yemedi.

Arjantinli stoper, maç sonrası aldığı övgüleri performansıyla destekledi ve Randal Kolo Muani’ye yaptığı asistle hücum katkısını da sürdürdü. İngiliz televizyon programı Match of the Day’de konuşan Stephen Warnock, Romero’nun duran toplardaki etkisine dikkat çekerek, “Arka direkte yaptığı kafa vuruşu son derece akıllıcaydı” ifadelerini kullandı.