İngiltere Championship ekiplerinden Reading’in U23 takımının Türk teknik direktörü Mehmet Ali, ocak ayında Arsenal U23 takımının teknik kadrosuna katıldı.

Mehmet Ali, İngiliz ekibinin U23 takımında yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Arsenal Akademisi’nden yapılan açıklamada, Türk menajere hoş geldin denildi ve yeni görevinde başarı dilendi.

Ne söylendi?

Akademiden yapılan açıklama şu şekilde:

“Arsenal U23 takımının yeni yardımcı antrenörü Mehmet Ali’ye sıcak bir karşılama…

"Ailemize hoş geldin Mehmet.”

İngiltere gençlik düzeninin bir parçası olarak görev yapan Greg Lincoln ve Ryan Garry'nin ayrılığından sonra göreve getirilen Mehmet Ali, Kevin Betsy’nin yardımcılığını üstlenecek.

A warm welcome to #AFCU23's new assistant manager, Mehmet Ali 👋



Welcome to the Arsenal family, Mehmet ❤️ pic.twitter.com/HOycYpPFnh — Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) January 21, 2022

Mehmet Ali'nin kariyeri

Daha önce Tottenham U16 takımının da hocalığını yapan Mehmet Ali, Reading’in U23 takımında ilk olarak 2019 yılında yardımcı hocalık seviyesinde başladı.

Türk hoca, Arsenal’ın eski oyuncularından Scott Marshall ile birlikte Reading takımında beraber çalışma fırsatı buldu.

Geçen sezonun başında Reading’in başına geçen Mehmet Ali, U23 Ligi'ndeki 13 takım arasında 8. sırada yer aldı.

Reading, bu sezon şu ana kadar 14 takımın olduğu ligde 13. sırada bulunuyor.

Mehmet Ali, 17 Aralık’ta Reading ile sözleşmesini sonlandırıp Arsenal’a gideceği bilgisini vermişti.

Arsenal'ın açıklamasının ardından, Türk menajer Mehmet Ali'nin İngiliz ekibiyle olan macerası resmen başladı.

Daha fazlası için: