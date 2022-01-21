PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Xavi Hernandez ile yeniden Barcelona'da buluşabilecek mi?

Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e bedelsiz transfer olan Lionel Messi, maddi engeller nedeniyle çocukluk kulübünden ayrılmak zorunda kaldığında dünyayı şok etmişti.

Messi, Barcelona'daki son basın toplantısını yaparken ağlamaklıydı, PSG ile yeni macerası için iyimserliğini korurken aynı zamanda ayrılmak zorunda olduğu koşullardan pişmanlık duyuyordu.

Messi'nin Barcelona ile romantik bir hikayesi var. Bu yüzden, Camp Nou'ya geri dönebilir mi?

GOAL, bu konuya bir göz atıyor.

Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönecek mi?

Messi, çocukluk kulübüne geri dönme olasılığını hiçbir zaman reddetmedi, bunun yerine PSG'deki zamanına odaklanmayı seçti.

Arjantinli yıldız, "Şimdi değişim zamanı, PSG'deki hedeflerimize odaklanmak istiyorum. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Barcelona başkanı Joan Laporta, Barcelona’nın eski oyuncusuna teknik direktör veya yöneticilik pozisyonunda kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Laporta, Dani Alves'in sunumu sırasında başlangıçta "Messi ve Iniesta'nın geri dönmesini kesinlikle yok saymıyorum" dedi ve daha sonra kendi ifadesini, "Oyuncu olarak bence bir olasılık değil" olarak netleştirdi.

Xavi'nin Barcelona'ya teknik direktör olarak gelmesi, doğal olarak diğer eski Barcelonalı oyuncuların da takıma katılabilecekleri olasığını doğurdu.

Eski takım arkadaşı Dani Alves'in dönüşü, Messi’nin de kendisine katılabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Andres Iniesta hala Vissel Kobe için oynarken Messi ise hala PSG'ye bağlılığını sürdürüyor.

Lionel Messi neden Barcelona'dan ayrıldı?

Messi, "mali ve yapısal engeller" nedeniyle Barcelona'dan ayrıldı. Camp Nou tarafı Arjantinli ile yeni bir anlaşma üzerinde anlaşamadı ve bu da onun ayrılmasına yol açtı.

La Liga yönetiminin bahsettiği “engeller" ve Finansal Fair Play kuralları gibi kriterler ayrılmak için kaçınılmaz oldu.

Kulübün 1 milyar euro'yu aşan borçları olduğunu gören Barcelonalı yöneticiler, senaryoya katkıda bulunan önemli bir faktör.

Yaklaşık 600 milyon euro'luk kayıplar, Barcelona'nın La Liga'nın Fair Play kısıtlamalarına uymak için maaş faturasını düşürmesi gerektiği anlamına geliyordu. Böylece, Messi’nin ayrılığı kesinleşti.

Laporta, Barcelona'nın sürdürülebilirliğinin her şeyden önemli olduğunu vurgularken dünyanın en iyi oyunucusundan bile vazgeçmelerinin mümkün olduğunu belirtti.

Lionel Messi, PSG'de emekli olacak mı?

PSG ile sezona zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen Messi sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalmak istiyor.

Sport’a göre, 2023'te sona erecek olan sözleşmesini Fransa’da tamamlayacak. Messi’nin bundan sonraki geleceği belirsizliğini korurken oyuncunun sözleşmesi bittiğinde 35 yaşında olacak. PSG’nin sözleşme uzatma teklifini kabul etmesi de mümkün.

Ayrıca, "Messi, sahadaki başarısına odaklandı. Leo'nun bir gurur duygusu var ve Barcelona'ya geri dönmeyi düşünmüyor” denildi.

2019'daki Ballon d'Or töreninde Messi, emekliliğe nasıl yaklaştığını kısaca anlattı. Messi o sırada 32 yaşındaydı, ancak fiziksel olarak yetenekli hissettiği sürece oynamayı umduğunu belirtti:

“Kaç yaşında olduğumun farkındayım. Ve bu anlardan çok keyif alıyorum, çünkü emekliliğin yaklaştığını biliyorum. Zaman uçup gidiyor.

"Umarım, daha uzun yıllar oynamaya devam ederim. Şimdi 32 yaşındayım ve sezon sonunda 33 olacağım, yani dediğim gibi, her şey fiziksel olarak nasıl hissettiğime bağlı.

"Şu anda fiziksel ve kişisel düzeyde her zamankinden daha iyi hissediyorum ve umarım daha uzun süre devam edebilirim.”

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