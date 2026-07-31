Givairo Read'e Nottingham Forest ve AS Roma talip. Feyenoord'un sağ beki, tüm bu ilgi karşısında sakin kalıyor ve her şeyi akışına bırakıyor. Savunmacı, Voetbal International'a yaptığı açıklamada bunun altını çizdi.

Read, Feyenoord yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, "Elbette bunu oldukça heyecan verici buluyorum" itirafında bulundu. "Ama geleceği göremem. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Hatta bana göre şu anda neler olup bittiğinin tamamını bile bilmiyorum ve bu da bilinçli bir tercih."

Kanat beki sözlerini şöyle sürdürdü: "Menajerlerim birçok şeyi benden uzak tutuyor, böylece ben de kafamı futbola verebiliyorum ve tamamen yeni sezon için en üst düzeyde fit hale gelmeye ve form tutmaya odaklanabiliyorum."

Read, bir kulüple ilgili iyi hisleri olması halinde bir adım atmaya hazır olduğunu da belirtti. "Bunu açıklamak zor, bu bir his. Ben hissediyorum. Öyle düşünüp durmuyorum: Şimdi mutlaka gitmeliyim, çünkü burada öğreneceğim bir şey kalmadı. Kesinlikle öyle değil. Daha öğrenecek çok şeyim var ve henüz 20 yaşındayım. Ama şunu söylüyorum, transfer fırsatı ortaya çıkarsa bunu değerlendirmek isterim. Hayatta kaç fırsat yakalayacağınızı asla bilemezsiniz."

Yaz transferi gerçekleşmezse, bu da Read için tam anlamıyla bir felaket olmayacak. "Diyelim ki ayrılık olmaz, o zaman kalırım ve sadece şampiyonluk için oynamak isterim. Ondan sonraki adım ise Hollanda Milli Takımı. Umarım."

Read, her halükarda Feyenoord'da kendisini yerinde hissediyor. Sağ bek, özellikle teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yardımcısı Sipke Hulshoff'un varlığından memnun.

Read, "Sipke ile bağımız eskiden olduğu gibi tamamen aynı. Bana genç bir oyuncuyken FC Volendam ve Feyenoord'da çok yardımcı oldu. Bu yüzden şimdi yeniden geri dönmüş olması güzel" dedi.