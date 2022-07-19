Brezilyalı oyuncu, Senegalli yıldızın takımda kalması için kendisinden ödün verdi.

Liverpool orta saha oyuncusu Fabinho, Bayern Münih'e 41 milyon Euro'ya transfer olan Sadio Mane'nin Anfield'da kalması için duyduğu memnuniyetin kulak ardı edildiğini açıkladı.

Mane, çok başarılı yıllar geçirdi ve 120 gol atarken Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğu da yaşadı.

Luis Diaz ve Darwin Nunez'i transfer ederek Mane'nin boşluğunu doldurmaya çalışacak olan Liverpool, yine de Jurgen Klopp takımda önemli bir figür olan Senegalli yıldızın yokluğunu hissedecek.

Liverpool, Mane'yi takımda tutmaya çalıştı mı?

Kırmızılar, 30 yaşındaki forvetin devam etmek istemediğini anladığında onun satışını onayladı, ancak Fabinho, Mane'nin kalması için elinden geleni yaptığını ve ona adeta yalvardığını The Athletic'e anlattı:

"Sezonun sonunda, bir konuşma yaptım. Sadio ile çok fazla konuştuk. Bana ayrılabileceği durumunu anlattı.

“Ona her zaman 'Hadi Sadio, burada kal' diyordum. Premier Lig'i ve Şampiyonlar Ligi'ni burada kazanabilirsin, sakın ayrılma' dedim.

"Ama bence o çoktan kararını vermişti. Buna saygı duymak zorundaydık.

“Sadio'nun Liverpool formasıyla gerçekten iyi bir hikayesi vardı. Burada altı yıl oynadı ve bu süre zarfında kazanabileceğiniz her şeyi kazandı ve yeni bir meydan okuma istediğine karar verdi.

"Liverpool'daki geçit töreninden sonra herkes ona veda etti. Ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu biliyorduk. Hep kalacağına dair bir umut besledim, ama sonra her şey doğrulandı.

"Sadio'yu kaybetmek büyük bir kayıp. En iyi oyuncularımızdan biriydi ama bu değiştiremeyeceğimiz bir şey. Bununla başa çıkmak zorundayız. Artık diğer oyuncuların adım atması ve daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.”

Liverpool'da Mane'nin yerine kim geçecek?

Liverpool, Mane'ye veda ederken Mohamed Salah ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Fabinho, başka bir efsanenin takımda kalmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Klopp, ayrıca Benfica'dan Uruguaylı Nunez'i takıma getirdi ve 23 yaşındaki oyuncunun yeni ortama tamamen alıştıktan sonra İngiliz futbolunda olumlu bir etki yaratması bekleniyor.

Fabinho, başka bir büyük transfer hakkında şunları söyledi: "Darwin'in uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı olabilir, ama onun gibi bir oyuncu gerçekten bir takımı değiştirebilir.

"O tam bir dokuz numara. O bir golcü. Şampiyonlar Ligi'nde bize karşı iki maçta da gol attı. Onun ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Sadio'yu kaybetmiş olsak da hala her şey için savaşabileceğimize inanıyorum. Takım hala gerçekten güçlü.

“Uzun bir süre boyunca hep Sadio sol taraftaydı. Ama sol tarafta Luis (Diaz) var ve geçen sezonun ikinci yarısında ne kadar iyi oynadığını gördük. Luis giderek daha önemli hale gelecek.”

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