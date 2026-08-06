Los Blancos, Diomande transferini perşembe öğleden sonra resmen duyurdu. Fildişi Sahilli oyuncu, Madrid'de 2033'e kadar geçerli yedi yıllık sözleşmeye imza attı. Basında yer alan haberlere göre Leipzig'e ilk etapta 125 milyon euro bonservis ödenecek, bonus ödemeleriyle birlikte bu rakamın 140 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Diomande, yalnızca taban bonservis bedeliyle bile artık Florian Wirtz'le birlikte (2025'te Leverkusen'den Liverpool'a 125 milyon euroya) Bundesliga tarihinin en pahalı üçüncü ayrılığı konumunda. Yalnızca Jude Bellingham (2023'te BVB'den Real Madrid'e 127 milyon euroya) ve Ousmane Dembele (2017'de BVB'den Barcelona'ya 148 milyon euroya) daha yüksek bedelle transfer oldu. Diomande aynı zamanda RB Leipzig tarihinin en pahalı ayrılığı oldu.

Leipzig'de sportif direktörlük görevini yürüten Marcel Schäfer, transferle ilgili olarak, "Yan'ın RB Leipzig'deki güçlü performansıyla uluslararası alanda büyük ilgi görmesi bizi gururlandırıyor. Bu da genç, aç ve gelişime açık oyuncuların burada nasıl bir gelişim gösterebileceğini ortaya koyuyor" dedi.

Yan Diomande, RB Leipzig'e "inanılmaz derecede minnettar"

Diomande ise RB'ye "inanılmaz derecede minnettar" olduğunu vurguladı. Oyuncu, "Kulüp ve yöneticiler, o dönemde yalnızca az sayıda profesyonel maça çıkmış olmama rağmen bir yıl önce bana inandı" dedi. Diomande, o dönem İspanya birinci lig ekiplerinden CD Leganes formasıyla 2025'te yalnızca 10 maça çıkmıştı ve geçen yaz Leipzig'e transfer olduğunda bonservis değeri zaten 20 milyon euroydu. Bu arada Leganes, Diomande'nin İspanya'ya dönüşü ve Real'e transferinden de önemli bir pay kazanacak.





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Diomande, "Real Madrid'e transfer olmak benim için çocukluk hayalimin gerçekleşmesi" derken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devam eden sözleşmeme rağmen RB Leipzig yöneticilerine bu transferi mümkün kıldıkları için daha da minnettarım."

19 yaşındaki oyuncunun bu yaz Leipzig'den ayrılacağı, son haftalarda giderek daha net biçimde ortaya çıkmıştı. Liverpool, Manchester City ve hepsinden önemlisi Paris Saint-Germain'in de Diomande için devrede olduğu belirtiliyordu.

Real Madrid, Yan Diomande'yi kadrosuna kattı

Leipzig'in son dönemde yaklaşık 100 milyon euro seviyesindeki birçok farklı teklifi geri çevirdiği ifade ediliyordu. Real ise şimdi gerçekten ciddi adım attı ve uzun vadede Bernabeu'da kanatta görev yapması beklenen istediği oyuncu için masaya biraz daha fazlasını koydu.





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RB'nin uzun süre ayak diremesi nedeniyle Saksonya ekibinde kriz ihtimali bile doğmuştu. Diomande bu nedenle ilk etapta Avusturya'daki hazırlık kampına gitmemişti; resmi açıklamaya göre bunun sebebi hastalıktı. Kısa süre sonra Fildişi Sahili milli oyuncusu kampa katıldı, ancak şimdi yeniden ayrılarak Madrid'in yolunu tuttu.