A Millî Takım'ın Faore Adaları karşısında aldığı mağluiyet, Kütahyalı'nın ayarlarını bozdu.

A Millî Takım, UEFA Uluslar C Ligi'nde Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup olunca eleştirilerin ardı arkası kesilmedi.

Genelde futbol dışı konularının konuşulduğu magazinsel bir futbol programı olan Beyaz Futbol ekibinde de doğal olarak sert eleştiriler vardı.

Bu isimlerde biri, Rasim Ozan Kütahyalı'ydı.

Ne söylendi?

Türkiye'nin Faroe Adaları'na yenildiğine inanamadığını söyleyen Kütahyalı, şu yorumu yaptı:

"Faroe Adaları'na yenilmek nedir? Biri beni çimdiklesin. Biri beni pandiklesin!"

Kütahyalı'nın bu sözlerinin ardında stüdyoda gülüşmeler yaşandı ve gerek Stefan Kuntz, gerekse Hamit Altıntop'a eleştiriler devam etti.

A Millî Takım'ı ne bekliyor?

Ay-yıldızlılar, C Ligi 1. Grubu lider olarak tamamlayıp B Ligi'ne yükseldi. B Ligi'nin grupları ve fikstürleri ise henüz netleşmiş değil.

Türkiye, kasım ayında başlayacak 2022 Dünya Kupası'nı ise evinden izlemek zorunda kalacak.