Rashford ve Lingard ırkçı rapçi Wiley ile verdikleri poz nedeniyle özür diledi

Marcus Rashford ve Jesse Lingard, rapçi Wiley ile çektikleri fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasından kısa süre sonra özür diledi.

Geçmişte pek çok kez Yahudi karşıtı söylemlerde bulunan Wiley, Birleşik Krallık'ta oldukça kötü bir şöhrete sahip.

Pazar günü Club Blu Dubai'de sahneye çıkan Wiley, Kırmızı Şeytanlar'ın iki yıldızıyla yan yana görüldüğü fotoğrafı Instagram hesabında paylaşarak gece kulübünün dj'ine ve futbolculara teşekkür etmişti.

Rashford ile Lingard özür mesajlarında rapçi Wiley'yi ve görüşlerini desteklemediklerini belirttiler.

Jesse Lingard and Marcus Rashford with rapper Wiley in Dubai 📸 pic.twitter.com/16WImrguFP — utdreport (@utdreport) January 24, 2022

Wiley kimdir?

Wiley, 2000'lerin başında Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan ve 'grime' adı verilen akımın tanınmış simalarından biri. Ancak 2020'de internet üzerinden yaptığı Yahudi karşıtı açıklamalar, Britanyalı müzisyeni tartışılan bir isme dönüştürmüştü.

"Wearing My Rolex", "Never Be Your Woman", "Heatwave" gibi parçalarla ünlenen Wiley, Yahudiler için "ırkçı", "yılan", "korkak" gibi ifadeler kullanmış ve 'siyahların' Yahudilere savaş açması gerektiğini söylemişti.

43 yaşındaki müzisyene bu olayın ardından sosyal medya platformları Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram yasak getirdi. Birlikte çalıştığı plak şirketinden de kovulan Wiley, Britanya toprakları içinde sahneye çıkamıyor.

Ne söylediler?

Irkçılık karşıtı çalışmalarıyla bilinen Rashford, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Fotoğraftan haberdar oldum ve şartlar göz önüne alındığında bunun kolaylıkla yanlış anlaşabileceğinin farkındayım. Ayrıştırıcı söylemleri ve Yahudi topluluğunu ya da diğer toplulukları hedef alan davranışları onaylamadığımı tekrar vurgulamak istiyorum."

"Yahudi karşıtlığına karşı verilen mücadelenin, hem saha içinde, hem saha dışında ırkçılığa karşı sergilediğimiz duruşun daha büyük bir parçası olması gerektiğine yürekten inanıyorum."

I truly believe that tackling antisemitism in and outside of the game requires a greater level of attention and should very much form part of the game’s anti-racism stance. — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 25, 2022

Daha önce Yahudi karşıtlığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir kampanyaya destek veren Lingard da Twitter üzerinden özür diledi.

"Paylaşılan fotoğraftan haberim oldu, bu kolaylıkla yanlış anlaşabilecek bir fotoğraf. Irkçılığın her çeşidine karşı olduğumu açıkça belirtmek istiyorum!"

I’ve been made aware of a photo circulating currently, that can easily be misconstrued. I want to make it clear that I do not condone any form of racism whatsoever! — Jesse Lingard (@JesseLingard) January 25, 2022

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