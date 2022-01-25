Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun zayıflığına ilişkin eleştiriler devam ediyor.

Malavi Teknik Direktörü Mario Marinica turnuva boyunca yeterince saygı görmediklerini belirtirken, oyuncularının kendi iç çamaşırlarını yıkamak zorunda olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

ESPN'e yaptığı açıklamada Senegal'in ya da Sadio Mane gibi yüksek profilli oyuncuları kadrosunda bulunduran takımların daha farklı bir muamele gördüğünü öne süren Marinica, Mane'nin kendi iç çamaşırını yıkamadığını söyledi.

"Sadio Mane'nin kendi iç çamaşırını yıkayıp kuruması için bir çalıya astığını göremezsiniz. Bizim takımımızın yanı sıra Gambiya da benzer problemleri yaşıyor.

"Burada farklı standartlar var ve takımlara farklı davranılıyor. Herkes küçük takımların büyük işler yapmasını istediğinden bahsediyor ama bazı soruların sorulması gerekiyor. Bu durumlar neden sadece bizim, Gambiya'nın ya da Komorlar'ın başına geliyor?

"Kahve içmek için süt bulamıyoruz. Kaldığımız otele yarına kadar süt gelmeyeceğini söylediler."

Rakipleri Fas

Turnuvada B Grubu'nu dört puanla üçüncü sırada tamamlayan ve en iyi üçüncülerden biri olarak adını son 16 turuna yazdıran Malavi bu turda Fas ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvadaki hakem yönetiminden de şikayet eden Malavi cephesi, Senegal ile oynadıkları karşılaşmada net bir penaltılarının verilmediğini öne sürmüştü.

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