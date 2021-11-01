Rashford, Solskjaer konusunda sessizliğini bozdu

Hafta sonu Premier Lig’de Tottenham karşısına çıkan Manchester United, 3-0 gibi net bir skorla kazanarak kötü gidişe son vermişti.

Maça yedek kulübesinde başlayan Marcus Rashford, 71. dakikada Cristiano Ronaldo’nun yerine oyuna dahil oldu ve bitime dört dakika kala skoru belirleyen golü kaydetti.

Premier Lig’in resmi kanalı için maçı değerlendiren eski Manchester Unitedlı Owen Hargreaves, Ole Gunnar Solskjaer ile Rashford arasında sorun olduğuna yönelik bir iddiada bulunmuştu.

“Gol sevinci sırasında öfkeden çıldırmakta olduğu görülebiliyordu. Ama önünüzde iki efsane varken yedek kalmaktan şikayet etmek kolay değil.”

“Solskjaer, Ronaldo’yu asla yedek bırakmayacak, Cavani de geçen sezon harika bir performans sergilemişti. İlk 11’e daha önce girmeyi hakediyordu.”

Rashford ne söyledi?

Rashford ise Hargreaves’in bu yorumuna Twitter üzerinden yanıt verdi.

“Teknik direktöre kızmak mı? Maçı biz kazandık. Gol sevincindeki tek duygu rahatlamaydı. Zor bir hafta oldu...”

Fuming at the manager??! We won the game 🤷🏾‍♂️ that celebration was pure relief! It’s been a hard week… https://t.co/qHCg5x268u — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) November 1, 2021

Avrupa Şampiyonası’nın ardından omzundaki sakatlık nedeniyle bıçak altına yatan Rashford, sahalara döndükten sonra kadroya girmekte zorlandı.

Bu sezon Premier Lig’de sadece üç maçta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu iki gol kaydetti. Rashford, Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıktığı tek maçta da Atalanta filelerini havalandırmayı başardı.

Solskjaer 3-5-2'ye döndü

Tottenham’a karşı farklı bir diziliş deneyen Solskjaer, takımı 3-5-2 formasyonuyla sahaya sürdü. Norveçli teknik adam ileri uçta Ronaldo-Cavani ikilisine şans verdi. Manchester United’ın ilk iki golünde bu iki oyuncunun imzası vardı.

Bu galibiyetle ligdeki dört maçlık galibiyet hasretine son veren Kırmızı Şeytanlar beşinci sıraya yükseldi. United bu hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta deplasmanına konuk olacak.

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