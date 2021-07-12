Jose Mourinho: İngiltere'nin kaderini bir çocuğa bıraktılar

İtalya'nın kupayı kaldırdığı finalin ardından Jose Mourinho, Bukayo Saka'ya sahip çıkıp İngiliz yıldızları topa tuttu.

Jose Mourinho eleştirilerinde dilinden düşürmediği Luke Shaw'a bir kez daha gönderme yaptı ve penaltı atışlarında sorumluluk almayan İngiliz futbolcuları eleştirdi.

Üç Aslan, Wembley'de 55 yıllık kaderi değiştirerek kupaya uzanmak istese de zaferi tadan taraf İtalya oldu.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında penaltı atışları için yedek kulübesinden oyuna dahil olan Marcus Rashford ve Jadon Sancho atışlarda isabet bulamadılar.

İki yıldızın ardından topun başına geçen Bukayo Saka da şansı değerlendiremedi.

Jose Mourinho ne söyledi?

Eski Chelsea, Manchester United ve Tottenham menajeri, talkSPORT'a yaptığı açıklamada İngiltere'nin penaltı atışlarında genç oyunculara yer vermesine şaşırıyor:

"Saka, bir ülkenin kaderini omuzlarında taşıyordu. Bu, bir çocuğun omuzlarında taşıyabileceğinden çok daha fazlası."

"Bu soruyu Gareth'e sormalı mıyım bilmiyorum ama. Orada olması gereken oyuncular yoklardı. Asıl orada olması gerekenler sorumluluktan kaçıyorlar."

"Gareth o kadar dürüst bir adam ve koruyucu bir menajer ki, A oyuncusunun veya B oyuncusunun penaltı kullanmak istemediğini söyleyeceğini asla düşünmüyorum."

"Böyle bir durumda Raheem Sterling neredeydi? John Stones neredeydi? Luke Shaw neredeydi?"

Gareth Southgate ne söyledi?

24 yaşın altındaki bu üç oyuncunun penaltılar için seçilmesi eleştiri konusu olurken, Gareth Southgate bu seçimin sorumluluğunu üzerine aldı.

"Penaltıları kullanmaları benim tercihimdi, Bukayo, Marcus ya da Jadon’ın değil.

Antrenmanlarda yaptığımız çalışmalar sonucunda bu sıralamaya karar verdik. Marcus ve Jadon’ı oyuna almak bir kumardı, ama bu kumarı daha erken oynasak belki maçı uzatmalarda kaybedebilirdik."

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Rashford, Sancho ve Saka, İngiltere 1966'dan bu yana ilk uluslararası kupasını kazanma şansını değerlendiremediği için online olarak ırkçı istismara maruz kaldı.

Sahada ve saha dışında yaşananların ardından İngiltere'nin ele alması gereken birçok konu ve soru var.

Şimdi ise İngiltere, Katar 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmanın umudunu taşıyor.

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