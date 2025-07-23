Rashford Barcelona soyunma odasında gelir gelmez kriz çıkardı: İki yıldız isim İngiliz futbolcuyu istemiyor!

Barcelona'da kiralık olarak forma giymeye başlayan Marcus Rashford'un, bazı takım arkadaşlarıyla arasının iyi olmadığı ve soyunma odasında soğuk karşılandığı iddia edildi.

Manchester United’dan satın alma opsiyonlu olarak Barcelona’ya kiralanan Marcus Rashford’un Katalan ekibindeki macerası zorlu başladı.

İngiliz forvetin kulübe katılması henüz resmi olarak duyurulmasa da sağlık kontrolünü geçtiği ve tanıtım videosunda yer aldığı biliniyor. Ancak İspanyol basınına göre, Rashford henüz sahaya çıkmadan bile takım içi huzursuzluğun merkezine oturdu.

Fabrizio Romano geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Rashford’un Barcelona’ya transferinde sözlü anlaşmanın tamamlandığını ve İngiliz futbolcunun kısa sürede İspanya’ya gideceğini duyurmuştu. Anlaşma kapsamında Barcelona’nın 35 milyon euro karşılığında oyuncuyu bonservisiyle alma opsiyonu bulunuyor.

Ancak bu opsiyon kullanılmazsa Katalan kulübü, Manchester United’a 5 milyon euro ödemek zorunda kalacak.

Soyunma odasında soğuk rüzgarlar

Ancak Rashford için işler şimdiden zorlaşıyor. İspanya'dan gelen haberlere göre, Barcelona soyunma odasında iki önemli oyuncu İngiliz futbolcuya "çok soğuk" davrandı. İsimleri açıklanmayan bu oyuncuların, Rashford’dan hoşlanmadıkları ve onun gelişinden rahatsız oldukları belirtildi.

Bu durumun Rashford’un kulüpte uzun vadeli kalma şansını ciddi şekilde etkileyebileceği konuşuluyor.

İspanyol gazeteci Gerard Romero, Rashford’un resmi onayının, İngiltere kaynaklı iki evrakın tamamlanmasına bağlı olduğunu, sunumunun ise bu öğleden sonra yapılmasının planlandığını yazdı. Ayrıca, Barcelona'nın Asya Turu kadrosunun da yarın açıklanması bekleniyor.

Raphinha ve Lewandowski memnun değil

Barcelona’da özellikle Raphinha ve Robert Lewandowski’nin Rashford transferine sıcak bakmadıkları ifade ediliyor.

Raphinha'nın, kulüp başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco’nun kendisinin ikinci yarıdaki performansından memnun olmadıkları için Rashford ile sözleşme imzaladıklarını düşündüğü ve bu durumdan rahatsızlık duyduğu iddia edildi.

Lewandowski'nin ise Rashford’un gelişinin ardından kendi forma süresinin azalabileceği yönünde ciddi endişeleri olduğu bildirildi. Alman teknik direktör Hansi Flick’in bu iç sorunları çözmek için devreye girmesi gerektiği aktarılıyor.

Man Utd'de gerilimli ayrılık

Rashford, geçen sezonun ikinci yarısında Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası Aston Villa’ya kiralanmıştı.

Amorim’in, Rashford yerine kaleci antrenörü Jorge Vital’i oyuna almayı tercih etmesi büyük tartışma yaratmıştı. Villa'daki kiralık döneminin ardından kalıcı transfer gerçekleşmedi ve oyuncu yeniden transfer piyasasına çıktı. Şimdi ise yeni adresi Barcelona olsa da, Katalan ekibindeki kariyeri daha başlamadan zorlu bir sınavla karşı karşıya.