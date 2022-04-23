PSG, Ligue 1'de şampiyon oldu; Lionel Messi, Fransa'da ilk kupasını kaldırdı

Paris Saint-Germain, Cumartesi günü Lens ile 1-1 berabere kalarak Ligue 1 şampiyonluğunu kazandı. Lionel Messi, kulübe katıldığından bu yana Fransa'daki ilk kupasını kaldırırken unutulmaz bir gol attı.

Mauricio Pochettino'nun ekibi, 2020-21 sezonundaki sürpriz zaferinin ardından unvanı Lille'den geri aldı ve dört maç kala kupayı kaldırmayı garantiledi.

Ancak bu durum Parc des Princes'teki taraftarların yuhalamalarını ve alaylarını önleyemedi.

PSG'nin sezonu

PSG, 34 maçta 24 galibiyet alarak Lille'den şampiyonluğu geri aldı. Aynı zamanda sadece altı beraberlik ve dört mağlubiyet elde etti.

Messi, Kylian Mbappe ve Neymar ile şaşırtıcı olmayan bir şekilde ligin en iyi hücumuna sahipler. İkinci Marsilya'nın 15 puan önünde yer alırken attıkları 76 golle de en fazla gol atan takım.

Pochettino'nun ekibi ayrıca, 31 gol yiyerek savunmada da iyi bir görüntü çizdiler.

Neden yuhalandılar?

Yaklaşan şampiyonluk zaferine rağmen, PSG bir kez daha kendi taraftarları tarafından zor durumda bırakıldı.

Devre arasında, taraftarlar 45 dakika boyunca oynanan oyundan memnuniyetsizliğini belli etmek için oyuncuları yuhaladı.

Taraftarlar ve takım arasındaki gerginlik, PSG'nin son 16'da Real Madrid'in maçından bu yana belirgindi.

Neymar ve Messi, bu elenmeden sonra tribünlerin odağındaydı ve Güney Amerikalı ikili üzerindeki baskı arttı.

PSG, bu sezon kaç kupa kazandı?

PSG'nin Ligue 1 zaferi, 2021-22'de başka kupa kazanamayan Pochettino üzerindeki baskıyı hafifletmeyecek.

Arjantinli, geçen Ağustos ayında Trophee des Champions finalini Lille'e kaybetti. Ayrıca hem Fransa Kupası'nda hem de Şampiyonlar Ligi'nde erkenden elendiler.

Daha fazla okuma

Adana Demirspor-Trabzonspor maçında Abdülkadir Ömür'ün penaltısı neden tekrarlandı? Kural ne diyor?