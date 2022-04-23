Abdullah Avcı, Süper Lig'de 200 galibiyete en hızlı ulaşan dördüncü teknik direktör oldu

Son beş sezonda Başakşehir ile Beşiktaş'ı da çalıştıran deneyimli teknik direktör, bu yıl Trabzonspor'un başında rakiplerine fırsat tanımadan şampiyonluğa koşuyor.

Özellikle Başakşehir dönemlerinde takımı ligin iddialı ekiplerinden biri haline getiren Avcı, ilk lig şampiyonluğunun sadece bir puan uzağında.

Son olarak Adana Demirspor'u mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı da kariyeri adına bir dönüm noktasını da geride bıraktı.

Opta verilerine göre Abdullah Avcı, Süper Lig tarihinde 407 maçta aldığı 200 galibiyet ile bu sayıya en hızlı ulaşan dördüncü teknik direktör oldu.

4⃣0⃣7⃣ - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig tarihinde 200 galibiyete en hızlı ulaşan dördüncü çalıştırıcı oldu.



336 | Fatih Terim

361 | Mustafa Denizli

380 | Şenol Güneş

4⃣0⃣7⃣ | Abdullah Avcı



Mütehassıs. pic.twitter.com/3DqZnxFfNv — OptaCan (@OptaCan) April 23, 2022

Efsanelerin arkasında

Abdullah Avcı'nın bu sıralamada önünde ise Süper Lig tarihinin efsane isimleri yer alıyor.

Galatasaray ile 8 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, 200 galibiyet için 336 karşılaşmaya ihtiyaç duydu.

Üç büyükler ile şampiyonluk sevinci yaşayan Mustafa Denizli, 200 galibiyeti alırken 361 maça çıkmıştı.

Son olarak milli takım çalıştıran bir diğer Trabzonspor efsanesi Şenol Güneş ise 200 galibiyeti 380 karşılaşmada aldı.

Liderliği seviyor

Abdullah Avcı, 2016/17 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla haftayı lider tamamlayan teknik direktör oldu.

72 haftayı zirvede kapatan 58 yaşındaki teknik direktör, Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'i gerisinde bıraktı.

Haftayı en fazla lider kapatan teknik direktörler arasında ikinci sırada yer alan Fatih Terim, 29 hafta bunu başarabildi. Abdullah Avcı, Fatih Terim'in iki katından fazla bir sürede liderlik vasfını korudu.

Sergen Yalçın 23 hafta ile üçüncü sırada yer alırken Şenol Güneş 19 hafta ile dördüncü sırada konumlandı.

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