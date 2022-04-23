Bayern Münih, Der Klassiker'de Dortmund'u yenerek üst üste 10. Bundesliga şampiyonluğunu elde etti

Bayern Münih, Cumartesi günü Der Klassiker'de Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek Bundesliga'da üst üste 10. şampiyonluğunu elde etti.

Dortmund'un Allianz Arena'daki yenilgisi onları Bayern'in 12 puan gerisinde bıraktı ve oynayacak sadece üç maç kaldı. Julian Nagelsmann'ın ekibi artık kutlamalara başlayabilir.

Bayern'in art arda beşinci lig galibiyeti onlara zirvede tartışılmaz bir liderlik sağladı ve en az bir yıl daha Alman futbolunda baskın güç olarak kalmalarını sağladı.

Bayern Münih'te bir şampiyonluk klasiği 🍻 pic.twitter.com/WEcpuPA1u5 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 23, 2022

Bayern Münih'in sezonu

Bayern 2021-22'de şu ana kadar 31 Bundesliga maçının 24'ünü kazandı ve kalan maçlarından dört puan almaları halinde geçen sezonki derecelerini yakalayacaklar.

Attıkları 92 golle ligin en golcü takımı konumunda olan Bayern Münih, yediği 30 gol ile de en az gol yiyen takım.

Cumartesi günkü zafer, ilk yarıda iki gol atan Serge Gnabry ve Robert Lewandowski'nin golleri sayesinde kesinleşti. 87. dakikada Emre Can'ın penaltısıyla Dortmund geri gelmeye çalışsa da Jamal Musiala bu umutları söndürdü.

Lewandowski, Patrik Schick ve Erling Haaland'ın önünde bir başka gol krallığına giderken kişisel Bundesliga gol sayısını 33'e çıkardı.

Bu sezon Bayern'i ligde sadece dört takım yenmeyi başardı ve tekrar şampiyon olma yolunda sadece üç beraberlik aldılar. Dortmund son dört sezonda üçüncü kez ikinci sırada yer alıyor.

Bayern Münih, bu sezon kaç kupa kazandı?

Nagelsmann, Bayern'deki ilk sezonunda iki kupa kazandı ve buradaki kariyerine DFL-Süper Kupa finalinde Dortmund'u 3-1 yenerek başladı.

DFL Cup'ta ikinci turda Borussia Mönchengladbach'a 5-0'lık sürpriz bir mağlubiyetle elenen Alman devi Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Villarreal'e elendi.

Yine de, Bundesliga kupasının kaldırılmasıyla, Bayern'in sezonu bir başarı olarak görülmeli.

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