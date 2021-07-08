Ramos, PSG’den önce City ve Arsenal’i reddetmiş

Real Madrid’den ayrılan Ramos, PSG ile anlaşmadan önce Manchester City ve Arsenal’den gelen teklifleri reddetmiş.

Goal’ün haberine göre Sergio Ramos, Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalamadan önce Manchester City ve Arsenal’den de teklif almış. Ancak İspanyol yıldız, İngiltere’den gelen teklifleri reddetmiş.

35 yaşındaki yıldız, Fransız deviyle anlaşmadan önce kendisine önemli kulüplerden gelen teklifleri dinlemiş, ancak yalnızca PSG’nin sunduğu projeye ikna olmuş.

Ramos, Arsenal ve City’yi neden reddetti?

Arsenal, yıldız oyuncuya yıllık 17 milyon euro kazanacağı iki yıllık bir sözleşme önerdi. Ancak Ramos, Şampiyonlar Ligi’nde forma girmek istediği için bu teklifi geri çevirdi.

Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City de Ramos’a iki yıllık kontrat önerdi. Ayrıca Ramos, bu teklifi kabul etseydi City’den ayrıldıktan sonra kariyerine MLS ekiplerinden New York City’de devam edecekti. Ancak Ramos, tercihini PSG’den yana kullandı.

PSG’nin Ramos’a teklifi

Real Madrid, yıllık 12 milyon euro kazanan Ramos’a daha düşük maaş içeren bir teklifte bulunmuştu.

Yıldız oyuncu ise bu teklifi düşünmek istemişti. Ancak Real Madrid yönetimi, teklifin süresinin dolduğunu dile getirerek Ramos’la yollarını ayırma kararı almıştı.

Bu olaydan kısa süre sonra da PSG devreye girmişti. Fransız devi, yıldız savunmacıya iki yıllık sözleşme ve bonuslarla 15 milyon euro’ya kadar çıkan bir maaş teklifinde bulundu.

Görüşmelerden sonra PSG’nin projesine ikna olan İspanyol stoper, teklifi kabul etme kararı aldı. Ramos, yeni sezonda Mbappe ve Neymar ile birlikte hem Ligue 1’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşmak için mücadele edecek.

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