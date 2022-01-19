Ralf Rangnick'i şaşırtan Paul Pogba sorusu

Kırmızı Şeytanlar'da Paul Pogba'nın sözleşmesiyle ilgili belirsizlik hala devam ediyor. Başarılı orta saha oyuncusunun kontratı sezon sonunda sona erecek.

Kulüp ile Pogba arasında yaz aylarından bu yana devam eden görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı.

Son dakikada bir değişiklik yaşanmadığı takdirde, Pogba'nın önümüzdeki yaz Manchester United'dan ayrılması en olası senaryo gibi gözüküyor. Ancak Rangnick, Pogba'dan sonuna kadar faydalanmaya kararlı.

Ne söyledi?

Takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Anthony Martial, Aralık ayının başından bu yana Manchester United formasıyla sahaya çıkmadı. Rangnick, Pogba konusunda benzer bir uygulama yapmayacaklarını açıkladı.

"Nemanja Matic'in de kontratı bitiyor, ama onu son maçlarda oynattım. Bu arada, menajer olarak benim kontratım da yazın sona eriyor. Ama hepimiz aynı hedefe odaklandık. Geri kalan üç-dört aylık sürede mümkün olan en büyük başarıyı elde etmek istiyoruz."

"Benim için bir oyuncunun sözleşmesinin devam edip etmemesi önemli değil. Önemli olan, hala bu takımın bir parçası olmak isteyip istemediği. Zihinsel ve fiziksel olarak bu grubun içinde kalması. Bunu yaptığı sürece Paul Pogba'yı oynatmamam için bir sebep yok."

"İki buçuk aylık bir sakatlıktan döndü ve oynamak istiyor. Manchester United taraftarlarına, yönetime ve tüm dünyaya nasıl bir oyuncu olduğunu hatırlatmak istiyor. Bunu başka bir takımdan kontrat almak için yapıyor olsa bile, son derece motive olacaktır. Onu neden oynatmayayım ki?"

"Söylediğim gibi, oyuncudan oyuncuya fark var. Bu durumu nasıl idare ediyorlar? Profesyonel bir yaklaşım sergiledikleri takdirde, kontratı biten oyunculara forma şansı veririm."

Pogba sahalara ne zaman dönüyor?

United, Çarşamba günü Premier Lig'de Brentford'a konuk olacak, ama takımla antrenmanlara Pazartesi günü başlayan Pogba bu maçta forma giyemeyecek.

Rangnick, 28 yaşındaki oyuncunun 4 Şubat'ta Middlesbrough ile oynayacakları FA Cup maçında sahada olmasını bekliyor.

Pogba, sakatlanmadan önce son olarak, Kasım ayı başında Şampiyonlar Ligi'ndeki 2-2 biten Atalanta maçında görev yapmıştı. Fransız oyuncunun ligdeki son maçı ise, United'ın 5-0 yenildiği Liverpool mücadelesiydi.

Ara transferde gönderilmeyecek

United, Pogba'ya kontrat yenileme teklifi götürdü, fakat yıldız orta saha oyuncusu şu ana kadar imzaya yanaşmadı. Kulübe yakın kaynaklara göre United, Pogba'yı ara transferde satmak yerine yazın bedelsiz kaybetmeyi göze almış durumda.

Pogba'nın menajeri Mino Raiola, oyuncusunun yeni bir macera arayışında olduğunu açıklamıştı. Pogba, kontratının son altı ayına girdiği için diğer kulüplerle transfer görüşmesi yapmakta serbest.

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