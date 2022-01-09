Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Emirhan İlkhan, Rizespor'a attığı golle tarihe geçti

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Çaykur Rizespor deplasmanında 2-2'lik skorla iki puan bırakan Beşiktaş, kaybettiği iki puana rağmen Rize'den önemli bir kazanımla döndü.

Takımdaki çok sayıda eksiğin de etkisiyle mücadeleye 11'de başlayan Emirhan İlkhan, Beşiktaş formasıyla ligde gol atan en genç ikinci isim oldu.

17 yaş 222 günlük olan genç futbolcu Rize'de takımını 2-1 öne geçiren isim olurken, 25 Ağustos 2007'de 16 yaş 4 aylıkken Gaziantepspor deplasmanında attığı golle Beşiktaş'a üç puanı getiren golü atan Batuhan Karadeniz'in ardından Beşiktaş tarihine geçti.

Genç oyuncu performansıyla da büyük bir beğeni topladı.

Emirhan ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından elinden geleni yaptığını ancak basit hatalar nedeniyle iki puan bıraktıklarını belirten Emirhan, daha iyi olmak için çalışacaklarını söyledi:

"Elimden geleni yaptım, yaptık. Çok boş iki gol yedik. Bizim kontrolümüzde olan bir oyunu, yediğimiz saçma sapan iki golle berabere bitirdik. İyi oynamak yetmiyor, önemli olan kazanmak. Bizim hatamız. Çok üzgünüz.”

Öte yandan Beşiktaş'ın başında teknik sorumlu olarak sahaya çıkan Halim Okta da genç oyuncunun performansından övgüyle söz ederken, Beşiktaş altyapısının Emirhan gibi çok sayıda genç yeteneği A takıma kazandırmaya devam edeceğini söyledi ve genç oyuncuya kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diledi.

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