Lionel Messi, PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun telefonlarına çıkmıyor

Ligue 1'de sezonun ilk yarısını en yakın rakibi Nice'in 10 puan önünde zirvede tamamlayan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olan PSG'de teknik direktör Maurucio Pochettino, takımın yıldızı Lionel Messi'ye ulaşamadığını açıkladı.

Arjantin'de koronavirüs testi pozitif çıkan Messi'den haber alamadığını aktaran deneyimli teknik direktörün bu sözleri üzerine eleştiri okları Messi'ye yöneldi.

Arjantin'de bulunduğu süre boyunca çok sayıda partiye katılan ve sonrasında testi pozitif çıkan Messi'nin sağlık durumuna ilişkin olarak kendisiyle herhangi bir güncelleme paylaşmadığını belirten Pochettino'nun bu itirafı geniş yankı buldu.

Jerome Rothen ne söyledi?

PSG'nin eski yıldızı Jerome Rothen, Messi'nin bu davranışının kabul edilemez olduğunu söyledi:

"Pochettino Messi'nin nerede olduğunu bilmediğini açık bir şekilde itiraf ediyor. Bu da Messi'nin Pochettino'nun telefonlarına cevap vermediği anlamına geliyor. Messi büyük bir yıldız olabilir ancak bir takımın en önemli kişisinin teknik direktör olduğunu unutmamak gerekiyor.

Teknik direktörünüze yeterince saygı duymazsanız hedeflerinizi gerçekleştiremezsiniz. PSG son yıllarda bunun acısını çok sık yaşadı.

Bu sezon Ligue 1'deki performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Messi forma giydiği 11 karşılaşmada bir gol atarken, dört de asist yapmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde daha skorer bir oyun ortaya koyan Messi, bu arenada forma giydiği beş maçta beş gol atarken, takımının gruptan çıkmasında önemli bir rol oynamayı başarmıştı.

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