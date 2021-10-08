Raheem Sterling, Barcelona'ya 'evet' dedi

Manchester City'nin yıldızı ara transferde İspanya'nın yolunu tutabilir.

Barcelona CEO’su Ferran Reverter, ara transfer dönemine 20 milyon euro’luk bir bütçeyle gireceklerini açıklamıştı.

Katalan ekibinin birçok mevkide takviye ihtiyacı olsa da, kısıtlı imkanlar nedeniyle transferde önceliğin hücum hattına verilmesi bekleniyor.

Yazın kadroya katılan Sergio Agüero sakatlığı nedeniyle hala Barcelona formasıyla sahaya çıkamadı. Memphis Depay ve Luuk de Jong transferleri ise Lionel Messi’nin ayrılmasıyla oluşan devasa boşluğu biraz olsun bile kapatabilmiş gibi gözükmüyor.

İlk aday Sterling

Mundo Deportivo’nun haberine göre; yönetimin gündemindeki bir numaralı isim Manchester City’deki geleceği bir süredir tartışılan Raheem Sterling.

Barcelona Sterling için yaz aylarında da bir girişimde bulunmuş, kulübün futbol direktörü Mateu Alemany transfer görüşmeleri için Manchester’a gitmişti.

Ancak yazın yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca Barcelona, Sterling konusunu ara transfere kadar rafa kaldırmıştı. Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan İngiliz yıldız, Manchester City’den gelen yeni kontrat teklifini reddetti ve Barcelona ile prensipte anlaştı.

Kiralama formülü

Barcelona, Sterling’i zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Manchester City’nin önceliği ise Sterling’i doğrudan satmak. Ancak Barcelona’nın içinde bulunduğu ekonomik şartlar, City’nin bonservis isteğini karşılamaya yetmiyor.

City, Sterling’i 2015’te Liverpool’dan 63,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Manchester ekibiyle toplam 302 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 115 gol ve 88 asistle oynadı.

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