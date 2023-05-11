Rafael Leao'nun, Chelsea ve Real Madrid'in transfer ilgisini açıkça reddederek AC Milan ile yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladığı bildirildi.

Leao popüler bir transfer hedefi

AC Milan onu kaybetmek istemiyor

Taraflar beş yıllık sözleşme için anlaştı

NE OLDU? The Athletic'e göre Rafael Leao, AC Milan ile beş yıllık yeni bir sözleme imzalamak için kalemi çoktan eline aldı. Geçen yıl kamuoyuna geleceği hakkında karışık sinyaller veren Portekizli millî futbolcu, şimdi AC Milan projesine bir süre daha bağlı kalmaya hazır görünüyor.

DAHA FAZLASI: Özellikle Chelsea, Leao ile yakından ilgileniyor ve geçen yaz transfer döneminin sonuna doğru yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çalıştı. Ancak Maviler bunu başaramadı ve başka hücum oyuncularını transfer etti. Ayrıca Real Madrid de Portekizli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Leao, şu an için Milan'da kalacak gibi görünüyor.

BÜYÜK RESİM: Son zamanlarda sakatlık sorunlarıyla uğraşmasına rağmen Leao bu sezon Serie A'da 12 gol attı ve yedi asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesinde önemli bir maaş artışı ile ödüllendirilmesi bekleniyor.

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