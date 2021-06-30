Rafael Benitez'in yeni takımı Everton oldu

Yeni teknik direktörü merakla beklenen Premier Lig'in köklü kulübü Everton, Rafael Benitez'de karar kaldı.

Dünyaca ünlü çalıştırıcı Carlo Ancelotti'yi Real Madrid'e kaptıran Everton'ın yeni teknik direktörü ismi birkaç hafta önce Fenerbahçe ile de anılan Rafael Benitez oldu. Son olarak Çin Ligi takımlarından Dalian Pro'yu çalıştıran 61 yaşındaki Benitez, daha önce altı sezon boyunca Everton'ın ezeli rakibi Liverpool'da görev yapmıştı.

Liverpool'un başında olduğu dönemde İstanbul'da oynanan unutulmaz Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'a karşı yapılan geri dönüşle en büyük kupayı İngiliz ekibine kazandıran İspanyol çalıştırıcı Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra UEFA Süper Kupa, Community Shield ve FA Cup'ı da Liverpool müzesine getirerek, kulübün efsanesi olmuştu.

Real Madrid'de başarısız oldu

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra yolu Serie A'ya düşen ve önce Inter'i ardından da Napoli'yi çalıştıran Benitez, 2015-2016 sezonunda Real Madrid'in başına geçmiş ancak ülkesinde yaşadığı bu deneyim oldukça kısa sürmüştü. Real Madrid'in ardından Newcastle United'ı çalıştıran Benitez, bir dönem Chelsea'de de görev yaptı.

Ülkesi İspanya'da Valencia ile iki kez La Liga zaferi yaşayan 61 yaşındaki teknik direktör, bu denli tarihi bir kulübe katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Ancelotti yönetiminde geride bıraktığımız sezonu 59 puanla 10. sırada tamamlayan Everton kadrosunda Richarlison, Dominic Calvert-Lewin ve James Rodriguez gibi isimler bulunuyor.

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