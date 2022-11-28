Rafael Benitez: Inter'de yapmamız gereken şey değişimdi ama bunu anlamadılar

Inter'in eski teknik direktörü Rafael Benitez, İtalyan ekibinde geçirdiği altı aylık dönemi değerlendirdi ve bu dönemde kadroya herhangi bir takviye yapamamasını eleştirdi. Temmuz 2010'da Real Madrid'in yolunu tutan Jose Mourinho'nun yerini alan İspanyol futbol adamı, Aralık ayında görevden alındığı bu dönemi Sky Calcio'ya anlattı.

"Inter'de altı ayda Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandım. Bana kalırsa bunlar küçümsenecek başarılar değil.

Peki bu süreçte ne kadar para harcadık? Sıfır. Takımdan ayrılmak isteyen oyuncularımız oldu ama son anda kimseyi alamadığımız için kaldılar.

Üç kupalı, 30 yaş üstü 15 oyuncunun olduğu ve birçok sakatlık yaşanan bir sezondan çıkmıştık.

Bir antrenör olarak yapmam gereken kadroyu çok iyi analiz etmekti ve maçların yüzde 40'ını kaçıran oyuncularımız olduğunu gördüm.

O yıl bir değişim yapmak zorundaydık ama bunu başaramadık.

Dünya Kupası'nı kazanabileceğimizi biliyordum çünkü bunu yapacak kaliteye sahiptik ve kadro nasıl kazanacağını biliyordu ama değişmemiz gerektiğini anlamadılar.

Takımda bir rekabet yaratmak için iki ya da üç oyuncu yeterli olacaktı. Eğer rekabetçi olmak istiyorsanız, oyuncularınız zaman zaman değişmeli"