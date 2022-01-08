Radamel Falcao, Rayo Vallecano ile sözleşme uzatacak
35 yaşındaki oyuncu Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da yeni sözleşme ile ödüllendirilecek.
2019'da Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı yıldız, sakatlık problemleri nedeniyle sarı-kırmızılılar'da istikrarı yakalayamadı.
Kariyerinin son dönemlerine girdiği düşünülen Radamel Falcao, La Liga'da küllerinden yeniden doğdu.
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Radamel Falcao, Rayo Vallecano ile kaç yıllık sözleşme imzalayacak?
Radamel Falcao'nun Rayo Vallecano'daki başarısı ödülsüz kalmadı.
Marca'nın haberine göre; Rayo Vallecano'da Kolombiyalı golcünün etkili performansının ardından Radamel Falcao ile 2023 yılına kadar sözleşme yenilenecek. Resmi açıklama ise önümüzdeki günlerde gelecek.
35 yaşındaki oyuncu ilk günden itibaren La Liga'da oynamaya devam etmek istediğini kanıtladı.
Radamel Falcao'nun performansı nasıl?
Bu sezon Rayo Vallecano formasıyla La Liga'da karşılaşmaya çıkan Radamel Falcao, 5 gol kaydetti.
Rayo Vallecano ise ligde birçok devi geride bırakarak 19 haftada 30 puan topladı ve Barcelona'nın bir puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.