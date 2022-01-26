Rachid Ghezzal, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis'i Beşiktaş'a çağırdı

Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Gomis’in sosyal medyada paylaştığı bir gönderiye yorum yaptı ve Fransız futbolcuyu Siyah-Beyazlı takıma davet etti.

Son günlerde adı eski takımı Galatasaray ile anılan Gomis’in yeniden Türkiye’ye gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Ancak, görünüşe göre Lyon’daki eski takım arkadaşı Ghezzal onu Beşiktaş’a istiyor.

Süper Lig’de gol kralı olarak kalıcı izler bırakan Fransız yıldız ile Ghezzal 2 yıl boyunca Lyon takımının formasını giydi. Bu ikilinin, yakın arkadaş olduğu da biliniyor.

Ne söylendi?

Cezayirli Ghezzal, eski takım arkadaşı Gomis’in paylaştığı gönderinin altına Beşiktaşlılar için bilinen bir “çağrı” olan “come to Beşiktaş” yazdı.

Rachid Ghezzal'den, Bafetimbi Gomis'e: "Come to Beşiktaş." pic.twitter.com/tNwiTiy8YG — Deportes Reports (@DeportesReports) January 26, 2022

Galatasaray ile anlaşması beklenen Gomis’in, Ghezzal’in bu çağrısına ne tür bir yanıt vereceği beklenirken Fransız forvet için, “Acaba Beşiktaş’a mı gelecek?” söylentileri oluştu.

Gomis, Galatasaray’a dönecek mi?

2017/2018 sezonunda Galatasaray’da oynayan Gomis, 29 gol atarak gol kralı oldu.

Başarılı geçen sezonun ardından 6 milyon dolar’a Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer olan Fransız golcü, orada geçirdiği 3 bucuk yılın ardından takımına veda etti.

36 yaşındaki santrforun menajeri Patrick Mendy yaptığı açıklamada, “Galatasaray’a her zaman kapımız açık” dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın, ''Bafetimbi Gomis, görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi'' açıklamasının ardından bu transferin en kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Fransız yıldızın, Galatasaray’dan 3 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor.

Galatasaray ise Gomis için 1 milyon euro’dan fazla ödemek istemiyor. Sarı-Kırmızılı takımın Fransız golcü için 1 bucuk yıllık bir planlama yaptığı biliniyor.

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