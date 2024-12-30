Putin'in askere alıp savaşa gönderdiği A milli oyuncu savaşta hayatını kaybetti!

Eski Rus milli futbolcu Aleksei Bugayev, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmada savaşırken hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Bugayev'in ölümü, babası Ivan tarafından Pazartesi günü doğrulandı.

Bugayev, kariyerinde Lokomotiv Moskova ve Krasnodar gibi önemli takımlarda forma giydi ve 2004 Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı temsil etti. Milli takım formasını toplamda yedi kez giyen Bugayev, 2010 yılında profesyonel futbol kariyerine son vermişti.

Hapis cezası sonrası cepheye katıldı

Bugayev, Kasım 2023'te yaklaşık yarım kilogram metilefedrin satmaya çalışmaktan dolayı uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmış ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in suçluları askere alma çabası çerçevesinde, cezasını tamamlamadan orduya katıldı.

Rusya'nın Ukrayna'daki kayıplarının artmasıyla birlikte Putin, mahkumların cepheye gönderilmesine olanak tanıyan bir yasa imzaladı. Bu kapsamda Bugayev de Rus ordusuna katılarak Ukrayna'daki çatışmalarda görev aldı.

Cenazesi getirilemedi

Bugayev’in ölümünü doğrulayan babası Ivan, Sport24’e yaptığı açıklamada "Maalesef Aleksei'nin ölüm haberi doğru. Bugün gerçekleşti" dedi.

Menajeri Anton Smirnov ise, çatışmaların şiddeti nedeniyle Bugayev'in naaşının geri alınmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Futbolculuk kariyerinde önemli başarılar elde eden Bugayev, 2005 yılında İtalya'ya karşı oynadığı maçla milli takım kariyerini noktalamıştı. Ancak daha sonra yaşadığı hukuki sorunlar ve zor yaşam koşulları, onu trajik bir sona sürükledi.

Ukrayna'da süregelen çatışmaların üçüncü yılına girdiği bu dönemde, Bugayev’in ölümü, savaşın yıkıcı etkilerinin bir kez daha gözler önüne serilmesine neden oldu.