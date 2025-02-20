PSV’nin Beşiktaş altyapısında yetişen Hollandalı yıldızı Napoli’ye transfer olmak istiyor

PSV Eindhoven'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, Ocak transfer döneminde Napoli'ye gitmek istediğini açıkladı.

PSV Eindhoven’ın yıldız oyuncusu Noa Lang, Ocak transfer döneminde Napoli'ye gitmek istediğini ancak bu transferin gerçekleşmediğini açıkladı. Hollandalı futbolcu, kulübünün kendisi için gelen teklifleri değerlendirmeye bile almadığını belirtti.

Hollandalı forvet, Ziggo Sport’a verdiği röportajda transfer süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu benim için çalkantılı haftalar oldu. Gerçekten gitmek istediğim bir transfer vardı ama gerçekleşmedi. O dönem taraftarlarla biraz gerilim yaşadım. Eğer bunun beni etkilemediğini söylersem yalan söylemiş olurum.”

Lang, PSV taraftarlarının kendisine tepki göstermesinin ardından zor zamanlar geçirdiğini de itiraf etti.

"Napoli’ye gitmek istedim"

25 yaşındaki futbolcu, Napoli’ye gitme arzusunu açıkça dile getirerek, transferin gerçekleşmemesinin kendisini duygusal olarak zorladığını söyledi:

“Napoli’ye gitmeyi gerçekten çok istedim ve bu fırsat elimden alındı. Ben diğer futbolculara göre biraz daha duygusalım, tepkilerim daha ani olabiliyor. Bu benim karakterim. Bununla başa çıkmaya çalışıyorum ama her zaman kolay olmuyor.”

Lang, transfer sürecinde yaşadığı hayal kırıklığını atlattığını ve şu an PSV’de başarıya odaklandığını belirtti.

Juventus karşısında göz doldurdu

Hollandalı yıldız, Juventus’a karşı oynadığı maçta harika bir performans sergileyerek PSV’nin Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselmesine katkı sağladı. Son 16’da Inter ya da Arsenal ile eşleşmesi beklenen PSV için Lang kritik bir oyuncu olmaya devam ediyor.

“Bu kulüp için oynadığım sürece her şeyimi vereceğim.”

Sezon performansı

Noa Lang, 2024-2025 sezonunda PSV formasıyla çıktığı 31 maçta 7 gol atıp 10 asist yaptı. Eredivisie’de 18 maçta 5 gol atan oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 9 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Hollandalı yıldızın PSV ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Babası Nourdin Boukhari Kasımpaşa'da oynadığı dönemde Beşiktaş altyapısında forma giyen Lang, sonrasında Türkiye'den ayrılmıştı.