Ivan Toney'nin sekiz aylık men cezasının tüm nedenleri, bir psikiyatristin teşhisiyle ortaya çıktı.

İngiliz forvet, şubat 2017 ile ocak 2021 arasında 232 kez İngiltere Futbol Federasyonu Talimatı'nda Kural E8'i ihlal etmekten suçlu bulundu. Toney bu süre zarfında Newcastle'dan kiralık olarak Scunthorpe ve Wigan için oynadı ve 2020'de Brentford'a kalıcı olarak transfer oldu.

Toney, bahis oynadığı gerekçesiyle aldığı son cezanın ardından ise 16 Ocak 2024'e kadar sahalardan uzak kalacak.

Ne söylendi?

Brentford'ın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Brentford FC, Ivan Toney'nin Kural E8'i ihlal ettiğini kabul ettikten sonra, oyuncuya futbol ve futbolla ilgili faaliyetlerden sekiz ay men cezası veren bağımsız bir Düzenleme Komisyonu'nun yazılı gerekçelerini aldı ve kabul etti.

"Karar federasyonun web sitesinde yayınlandı. Ivan ve Brentford FC suçların işlendiğini ve yaptırımların kaçınılmaz olduğunu kabul ediyor.

"Komisyon, suçlamaların hiçbirinin Ivan'ın kendi takımını olumsuz etkileyebileceği olaylarla ilgili olmadığını kaydetti. Detaylar, yazılı gerekçelerde yer alıyor."

Brentford'a Toney'nin davasıyla ilgili tüm belgeler sunuldu ve 27 yaşındaki oyuncunun bir maçın sonucunu etkilemeye karıştığını gösteren hiçbir kanıt yok.

Belgelerde şunlar yazılı: "Mevcut dava şike davası değildir. Öyle olsaydı, suçlamalar farklı hükümler altında takip edilirdi. Bay Toney'nin kendi takımının kazanmasına karşı bahis oynadığına ya da takımının kaybetmesini etkilediğine dair hiçbir kanıt yok. Söz konusu maçlarda kadroda değildi veya oynamaya uygun değildi.

"Komisyon, [psikiyatrist] Dr. [Philip] Hopley tarafından teşhis edilen kumar bağımlılığı konusunun gözden geçirilmesine karar verdi. Oyuncunun kumar konusunda yaşadığı kontrol eksikliği, açıkça teşhis edilen kumar bağımlılığının bir yansımasıdır."