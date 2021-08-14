PSG'ye bir de NBA yıldızı!

PSG yaptığı yıldız transferlerle sadece futbol kamuoyunun değil tüm spor dünyasının gündemine oturdu.

Lionel Messi'yi kadrosuna katarak yaz transfer döneminin ve son yılların en önemli transferine imza atan PSG, Ligue 1'in ikinci haftasında sahasında RC Strasbourg'u konuk ederken, karşılaşmayı izleyenler arasında bir de NBA yıldızı vardı. Kariyerini Orlando Magic formasıyla sürdüren Evan Fournier tribünde PSG'yi takip etti.

Fransız basketbolunun en önemli isimleri arasında yer alan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ABD ile olimpiyat finali oynayan Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyen Fournier, karşılaşma öncesinde de PSG TV için bir röportaj verdi. PSG taraftarı olduğunu gizlemeyen Fournier, maç boyunca taraftarlardan büyük bir ilgi gördü.

Messi ve Neymar birlikte izledi

Öte yandan PSG ilk yarısını 3-0 önde kapadığı karşılaşmada ikinci yarıda kısa bir süre kabus görse de Pablo Sarabia'nın son dakikalarda gelen golüyle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Lionel Messi karşılaşmayı kendisi gibi henüz hazır olmayan takım arkadaşı Neymar ile birlikte tribünde takip etti.

Messi'nin PSG formasıyla sahaya çıkacağı tarih henüz netleşmezken, Mauricio Pochettino'nun takımı ikinci haftayı da kayıpsız geçti ve liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Ligde gelecek hafta Brest deplasmanına konuk olacak olan PSG, ilk hafta da Troyes karşısında sahadan 2-1'lik galiibyetle ayrılmıştı.

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