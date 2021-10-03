PSG'nin yıldızı Herrera'nın Messi heyecanı

PSG’nin orta sahadaki çalışkan ismi, katıldığı televizyon programında Lionel Messi’nin oyuna yaptığı etkiden bahsetti.

İspanyol oyuncu Ander Herrera, Paris Saint-Germain’de sezona en formda giren isimlerden biri. Geride kalan 12 maçta dört gol, iki asistle oynayan 32 yaşındaki Herrera, adeta ikinci baharını yaşıyor.

Ne söyledi?

TF1 kanalında yayınlanan Telefoot programına konuk olan Herrera, PSG’nin bu yaz kadrosuna kattığı Lionel Messi hakkında övgü dolu sözler söyledi.

“Messi’yi 90 dakika boyunca kontrol altında tutmak imkansız. Gol pozisyonuna girdiğinde sizi mahvediyor.”

“Manchester City’ye karşı pozisyonlar bulacağımızı biliyorduk, çünkü güçlü bir kadroya sahibiz.”

"Bencil değil"

“Messi’yi sayısız kez Barcelona formasıyla gol atarken izledim. Bunu PSG için yaptığını görmek farklı bir duyguydu.”

“Heyecanlıyım, çünkü Leo’nun düşünce yapısını seviyorum. O bencil bir oyuncu değil.”

“Herkesin Şampiyonlar Ligi’ni kazanacağımızı düşünmesi normal, ama böyle bir beklenti altına girersek kendimize haksızlık etmiş oluruz. Kazanmayı hayal ediyoruz, ama bunu takıntı haline getirmeyeceğiz.”

Herrera'ya göre Neymar ile Mbappe arasında sorun yok

Herrera, son dönemde basında aralarında sürtüşme bulunduğu yazılan Mbappe ile Neymar hakkındaki görüşlerini de belirtti.

“Paris’e geldiğim ilk günden bu yana Neymar ile Kylian arasında özel bir bağ var. Messi geldiğinden bu yana üçlü arasında kusursuz bir ilişki olduğunu görüyoruz.”

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