PSG'nin yıldız oyuncusu Lionel Messi, Barcelona'ya dönmek istiyor

Arjantinli süperstar Lionel Messi, futbolu bırakmasının ardından Barcelona'da görev yapmak istediğini söyledi.

34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmak zorunda kaldı. Katalan ekibi, ekonomik sıkıntıları sebebiyle efsane oyuncusu Lionel Messi ile yeni bir sözleşme yapamadı.

Lionel Messi, 21 yılını Katalan ekibinde geçirirken kendisini dünyanın en iyi oyuncusu olarak ispatladı.

Ne söylendi?

Paris Saint-Germain formasını giyen yıldız futbolcu, emeklilik planlarıını yapmaya başladı. Messi, hayatının bir noktasında Camp Nou'ya geri dönmeye oldukça kararlı.

Sport'a verdiği bir röportajda bir gün Barca'ya geri dönüp dönemeyeceği sorulduğunda Messi, "Bir gün Barcelona'ya dönmek mi? Evet. Her zaman kulübe yardım etmeyi çok istediğimi söyledim.

Barcelona'da, teknik bir görevde olmayı çok isterim. Orada mı olacağım yoksa başka bir yerde mi bulunacağım şimdilik bilemiyorum."

"İmkan olursa yine elimden geldiğince katkıda bulunmak isterim çünkü Barcelona sevdiğim bir kulüp ve onların, dünyanın en iyi kulüplerinden birisi olmaya devam etmelerini isterim."

Lionel Messi ne zaman emekli olacak?

Messi, ağustos ayında PSG ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı ancak anlaşmasında bir yıl daha uzatma seçeneği var.

Arjantinli oyuncu; kariyerini çocukluk takımı Newell's Old Boys'ta noktalamak istediği için PSG'nin, son kulübü olup olmayacağı konusunda net bir açıklamada bulunmuyor.

Messi PSG'de nasıl bir performans sergiliyor

Messi, PSG'ye transfer olduğundan beri 8 maçta oynadı ve 3 gol attı.

Arjantinli yıldızın gollerinin 3'ü de Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Messi, RB Leipzig'i 3-2 yendikleri maçta 2 gol atarken Manchester City'i 2-0 mağlup ettikleri mücadelede ise 1 kez ağları havalandırdı.

PSG; cuma günü Lille'i 2-1 yenerken Messi, 45 dakika sahada kalabildi.

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