Ozan Kabak'a sert eleştiri: Kendini Zidane mı sanıyor?

Sky Sports'ta Premier Lig yorumculuğu yapan eski futbolcu Jamie Redknapp, ligin dibinde yer alan Norwich City'yi acımasız biçimde eleştirdi. 1991-2002 arasında 11 yıl Liverpool forması giyen Redknapp'ın eleştirilerinden Ozan Kabak da nasibini aldı.

Genç savunmacıyı topla fazla oynadığı için eleştiren Redknapp şu sözleri kullandı.

"Ozan Kabak galiba kendini zirve dönemindeki Zinedine Zidane sanıyor. Kendi ceza sahasında topla 360 derece dönmeye çalışıyor. Bundan vazgeçmesi lazım. Savunmada yaptıkları bu basit hatalar onlara pahalıya mal oluyor."

"Kalecinin de hatası var, ama bir savunma oyuncusu olarak problemin temeline inip kendi yarı sahasında riskli hareketler yapmayı bırakmalı. Bu aptalca bir hataydı."

"Kabak thinks he's turned into prime Zidane!" 👀



Jamie Redknapp discusses the 'silly' mistakes that are costing #NCFC after their 8⃣th defeat of the season... pic.twitter.com/pNvFhpiXt2 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 31, 2021

Küme düşmenin bir numaralı adayı

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Norwich City, 10 maçta iki beraberlik, sekiz mağlubiyet ve iki puanla son sırada. Geride kalan bölümde sadece üç gol atabilen Norwich, kalesinde ise tam 25 gol gördü.

Premier Lig'e bu sezon yükselen Norwich, ligin hem en az gol atan, hem de en fazla gol yiyen takımı. Premier Lig seviyesine ayak uydurmakta zorlanan Norwich'in küme düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bonservisi Schalke'nin elinde olan Ozan Kabak, sezon başında bir yıllığına Norwich'e kiralanmıştı. Ozan, geçen sezonun ikinci yarısını ise o dönemde sakatlıklar nedeniyle kadro darlığı yaşayan Liverpool'da kiralık olarak geçirmişti.

21 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Norwich formasıyla altı maça çıktı.

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