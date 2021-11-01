Real Madrid'in defans oyuncusu David Alaba, kulübün efsane isimlerinden Sergio Ramos ile karşılaştırılmasının kendisi için bir anlamı olmadığını söyledi.

Başarılı Stoper, yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten ücretsiz bedelsiz olarak İspanyol devine katılırken; Sergio Ramos ise Santiago Bernabeu'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Paris Saint-Germain takımına dahil olmuştu.

29 yaşındaki David Alaba, Eder Militao ile birlikte Real Madrid savunmasının kalbinde; kilit bir rol üstleniyor.

Ne söylendi?

Avusturyalı milli oyuncu, Real Madrid'de 16 yıl geçirip 5 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Ramos ile karşılaştırıldı.

Ancak David Alaba, oyun tarzlarının çok farklı olduğunu düşündüğü için bu tür konuşmalarla ilgilenmiyor.

Başarılı defans oyuncusu Alaba Kicker'a yaptığı açıklamada: "Buraya kendi hikayemi yazmaya ve oyunumu oynamaya geldim. Arada sırada, Sergio Ramos ile karşılaştırmalar oluyor ama bu tartışmalarla gerçekten uğraşmıyorum.

"İnsanlar, artık burada olduğumu kabul ediyor. Ben, futbolumu oynuyorum ve Real Madrid ile kendi hikayemi yazmak istiyorum.

"Ayrıca ben ve Sergio Ramos, birbiriyle neredeyse hiç karşılaştırılamayacak türde farklı oyuncularız."

David Alaba'nın Real Madrid performansı nasıl?

Alaba, şu anda La Liga'da ikinci olan Real Madrid formasıyla çıktığı 13 maçta bir gol ve iki asistle oynadı.

Savunma oyuncusu Alaba; Real Madrid'in, Bayern Münih'den daha büyük bir kulüp olduğunu belirterek daha özel bir yerde olduğunu düşünüyor:

"Buradaki özel aurayı ve atmosferi ilk günden itibaren hissettim. Antrenman sahasında veya şehir içinde yürürken bu kulübün tarihinin ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyorsunuz. Real Madrid çok özel ve farklı.

"Bayern Münih'e saygısızlık etmek istemiyorum fakat Real Madrid daha büyük bir kulüp ve dünyanın en büyük camialarından birisi."

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