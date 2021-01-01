PSG'de sözleşme krizi: Neymar ve Mbappe yol ayrımında

Fransız ekibi sözleşmeleri 2022'de sona erecek iki yıldızıyla henüz yeni bir kontrat için anlaşmaya varamadı.

Fransa'daki şampiyonluk yarışında birçok Türk futbolcunun forma giydiği Lille'in bir puan gerisinde olsa da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösteren PSG'de yıldız oyuncularının geleceği belirsizliğini koruyor.

Hem Neymar hem de Kylian Mbappe'nin henüz sözleşme imzalamamış olması iki oyuncunun kulüpteki geleceğini tehlikeye itiyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde her iki oyuncunun önümüzdeki yaz PSG'den ayrılmak isteyebileceği öne sürüldü. Her iki oyuncunun da 2022'de sona erecek olan kontratlarını henüz yenilememesi birçok soru işaretini beraberinde getirirken, Neymar'ın geçtiğimiz yıllarda da birçok kez takımdan ayrılmak istemesi bu iddiaları güçlendiriyor.

Neymar için 222, Mbappe için ise 135 milyon euro bonservis bedeli ödeyen PSG oyuncularıyla yeni sözleşme için anlaşma sağlayamazsa, bu isimlerin 2022 yazında takımdan bedelsiz ayrılmamaları için önümüzdeki yaz satışlarına onay verebilir.

Neymar'ın Barcelona arzusu

Geçtiğimiz yaz dışında PSG'ye transfer olduğu günden bu yana her yaz Barcelona'ya geri dönmek isteyen bunun için zaman zaman sahaya çıkmamayı bile göze alan Neymar, pandeminin ve takımının Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasının da etkisiyle geçtiğimiz yaz bu yönde bir talepte bulunmamıştı.

Brezilyalı yıldızın buna rağmen takımıyla olan sözleşmesini henüz uzatmaması takımdan ayrılmayı düşündüğü şeklinde yorumlandı.

Mbappe'nin Zidane ve Guardiola heyecanı

Neymar'ın yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan bir diğer isim ise Kylian Mbappe. Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Mbappe bu sezon attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında tutan isim konumunda.

PSG ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde herhangi bir anlaşmamya varamayan Mbappe için Real Madrid ve Manchester City'nin teklif yapmaya hazırlandığı biliniyor. Genç oyuncu ve ailesi de Zinedine Zidane ve Pep Guardiola ile birlikte çalışma olasılığından heyecan duyuyor.

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