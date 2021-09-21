PSG’de Messi bilmecesi: Metz maçını kaçıracak!

PSG formasıyla henüz gol sevini yaşayamayan Lionel Messi, Metz maçında forma giyemeyecek.

Barcelona’dan ayrıldıktan sonra Paris Saint-Germain’le anlaşmaya varan ve yeni takımında tüm gözlerin üzerinde olduğu Lionel Messi, Fransa’daki kariyerine çok da iyi bir başlangıç yapamadı.

Ligue 1’de geride bıraktığımız hafta oynanan ve PSG’nin son dakika golüyle kazandığı Lyon maçının ikinci devresine Messi oyundan alınmış ve teknik direktör Pochettino’nun bu kararı sorgulanmıştı.

Ardından Arjantinli yıldızın bir darbe aldığı ve tedbir amaçlı oyundan alındığı iddia edilmişti. PSG de yaptığı resmî açıklamayla yıldız oyuncunun Metz maçını kaçıracağını doğruladı.

Neler söylendi?

Fransız ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Lyon maçında sol dizine bir darbe alan Lionel Messi’nin Salı günü girdiği kontrollerin ardından kemik kontüzyonu belirtilerine sahip olduğu tespit edildi.”

“İkinci kontrol ise 48 saat sonra yapılacak.”

Sakatlığının doğrulanmasıyla birlikte Messi’nin 22 Eylül Çarşamba günü oynanacak Metz mücadelesinde forma giyemeyeceği de netleşmiş oldu.

Messi, PSG kariyerine nasıl başladı?

PSG formasını ilk olarak Ağustos ayının sonunda oynanan Stade de Reims maçında giyen Lionel Messi, ardından Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Club Brugge maçına ilk 11’de başladı.

PSG, Belçika temsilcisiyle berabere kaldı ve eleştiri oklarının hedefi oldu. Ardından Lyon ile oynanan maça da ilk 11’de başlayan Messi, bu maçın 76. dakikasında oyundan alınmıştı.

Altı Ballon d’Or ödülü bulunan Lionel Messi, Metz maçını kaçıracak olması sebebiyle PSG formasıyla ilk golünün sevincini yaşamak için biraz daha beklemek zorunda kalacak.

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