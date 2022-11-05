- Neymar, Instagram'da fotoğrafını paylaştı
- Real Madrid yıldızının tişörtünü giydi
- Neymar, Vinicius'un büyük destekçisi
NE OLDU? Neymar, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın fotoğraflarının bulunduğu bir tişörtü giydi ve Instagram hesabından fotoğraf paylaştı.Instagram/@neymarjr
BÜYÜK RESİM: Neymar, son aylarda Brezilya'daki yardımcısına destek oldu. Vinicius Junior, bu sezonun başında bazı gol sevinçlerinin ardından ırkçı tacizlere maruz kalmıştı. Neymar, takım arkadaşına "Koş, dans et ve kendin ol" dedi.
NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? Hafta ortasındaki Şampiyonlar Ligi maçını kaçıran Neymar, PSG'nin bu hafta sonu Ligue 1'de Lorient ile deplasmanda oynayacağı maçta takıma geri dönecek.