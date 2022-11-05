Barça'nın eski yıldızı, Real Madrid'in futbolcusuna hayranlığını sosyal medyadan açık etti.

Neymar, Instagram'da fotoğrafını paylaştı

Real Madrid yıldızının tişörtünü giydi

Neymar, Vinicius'un büyük destekçisi

NE OLDU? Neymar, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın fotoğraflarının bulunduğu bir tişörtü giydi ve Instagram hesabından fotoğraf paylaştı.

Instagram/@neymarjr

BÜYÜK RESİM: Neymar, son aylarda Brezilya'daki yardımcısına destek oldu. Vinicius Junior, bu sezonun başında bazı gol sevinçlerinin ardından ırkçı tacizlere maruz kalmıştı. Neymar, takım arkadaşına "Koş, dans et ve kendin ol" dedi.

NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? Hafta ortasındaki Şampiyonlar Ligi maçını kaçıran Neymar, PSG'nin bu hafta sonu Ligue 1'de Lorient ile deplasmanda oynayacağı maçta takıma geri dönecek.