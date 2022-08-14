Fransız yıldız, takım arkadaşından pas alamayınca sinirine hakim olamadı.

Ligue 1'in son şampiyonu, yeni teknik direktörü Christophe Galtier yönetimindeki iki galibiyet aldı ve 10 gol atarak yeni sezona harika bir başlangıç yaptı.

Ancak yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin oynadıkları son karşılaşma Montpellier mücadelesindeki hareketi kafaları karıştırdı.

Fransız golcü, ilk yarının çoğunda hayal kırıklığına uğratan bir görüntü çizdi.

Ne yaşandı?

PSG orta saha oyuncusu Vitinha, orta sahadan hızla atağa çıktı ve soldan Mbappe boş durumdaydı.

Ancak o, sağda bulunan Lionel Messi'yi seçti ve o sırada top bekleyen Kylian Mbappe çılgına döndü.

Pas alamayan Fransız yıldız, tam da o noktada koşmayı bıraktı ve takımı ataktayken geride kalmayı tercih ederek yürüdü.

Achraf Hakimi'nin şutuyla top dışarıya gitti ve Mbappe koşmaya devam etmesi halinde gol atma fırsatına sahip olabilirdi.

Galtier, Mbappe hakkında ne dedi?

Mbappe'nin sahadaki öfkeli tavırları hakkında çok fazla konuşmak istemeyen Galtier, oyuncunun fiziksel seviyesinden söz etti.

Canal Plus'a verdiği demeçte, "Kylian son maçını üç hafta önce oynadı, bu yüzden onun için fiziksel düzeyde zor olacağını biliyordum.

"O iyi olmak istiyor ve çabucak bunu yapmayı amaçlıyor, ancak üst düzey bir futbolcu böyle yapmaz.

"Atletik yeteneklerinin yüzde 100'ünü yeniden kazanması biraz zaman alıyor.

"Yüzde 100 olduğunda, farkı daha da yaratacak. Bunlar gol atmayı seven, gol atmak isteyen, atak yapan oyuncular.

"Fiziksel olarak biraz kötü olduğu için hayal kırıklığına uğraması biraz normal" dedi.

Taraftarlar ne söyledi?

Mbappe'nin beklenmeyen görüntüsü, sosyal medyadan hızla yayıldı ve taraftarlar büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Bir kişi, "Bu hareketinden sonra onu hemen oyundan alırdım" dedi.

Başka bir taraftar şöyle yazdı: "Büyü ve mütevazı kal!"

Bir diğeri ise: "Herkesin, Neymar olduğunu iddia ettiği egoist oyuncu mu?" diyerek Mbappe'nin egoist olduğuna vurgu yaptı ve ekledi:

"Bu toksik bir tutum ve hiç iyi değil."

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