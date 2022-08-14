Kırmızı Şeytanlar'ın kötü performansı, herkesin psikolojisini bozacak cinsten...

United, cumartesi akşamı Brentford'a 4-0 yenildiler ve şu anda 1992'den beri ilk kez Premier Lig'in dibinde yer alıyorlar.

United efsanesi Gary Neville, kulübün sahipleri Glazer ailesini yıllarca kötü yönetime ve işlerin bu aşamaya gelmesine sebep olmakla suçladı.

Tottenham'ın eski oyuncusu Redknapp ise oyuncuların düşük performanslarının mevcut duruma sebep olduğunu ve işlerin hızla kötüye gittiğini savundu.

Ne söylendi?

Neville, "Bu oyuncular, 12 aydır onların hikayesini anlattık. Aynı insanlar hakkında sürekli aynı şeyleri söylüyoruz.

"Manchester United'ın açık kalp ameliyatına ihtiyacı olduğunu söyleyen Ralf Rangnick değil miydi?

"Bu kulübü yönetecek adam oydu, bu yüzden onu dinlemediler ya da oyuncuları kulübe getirme konusunda tamamen yetersizler.

"United taraftarları, öfkesine her zaman para ve harcama yoluyla cevap verdi" dedi.

United, transfer penceresinde şu ana kadar üç oyuncuyla sözleşme imzaladı ve Juventus orta saha oyuncusu Adrien Rabiot da dahil olmak üzere daha fazla transfer üzerinde çalışıyor.

Neville devam etti: "Parayı harcayamıyorlar ve bu, çok büyük bir problem. Devre arasında dedim, eğer o performansı izleyen bir oyuncuysan ne düşünüyorsun?

"Hayatımdaki en büyük şey ve onları desteklemekten daha fazla gurur duyamazdım, ama şu anda gerçekten çaresizim.

"Liderlik yok, ses yok, bireysel oyuncuları veya menajeri suçlayamazsınız. Yukarıya bakmalısınız, en tepeye bakmalısınız.

"Ama bir aile var. Amerika'da çalışanların tüm darbeleri almasına izin verenler var ve bu affedilemez.

"Joel Glazer yarın uçağa binmeli, Manchester'a gitmeli ve herkese futbol kulübüyle ilgili planının ne olduğunu söylemeli."

"Seninle konuşurken bana bak"

Redknapp ise Neville'in United'ın sahiplerinden kulübü satmalarını istemekten başka bir şeyler de yapılması gerektiğini savundu ve "Seninle konuşurken bana bak!" dedi.

Redknapp, Glazers'ın 17 yıllık mülkiyeti boyunca para harcadığını söyledi.

Brentford'a karşı ilk 11'leri 424 milyon Sterlin'e bedel olurken, Arılar ise sadece 55 milyon Sterlin harcadı.

Neville yanıtladı: "Jamie, yaklaşık iki ay önce kulüpten 24 milyon Sterlin aldılar. 20 yıl önce dünyanın en iyisiyken ikinci sınıf olan eskimiş, köklü bir stadyumumuz var.

"Hiçbir fikrin olmadığı bir futbol projesinde, futbol kulübünün başına bankacıları koydular, bir spor direktörü atamadılar.

"Oyunculara istediğin kadar bakabilirsin, ama önce düzeltilmesi gereken o kadar çok büyük şey var ki. Ortaya çıkıp yüzleşmeleri gerekiyor, saklanmaya devam edemezsin."

Avram Glazer, United'ın geçen hafta Brighton'a 2-1 mağlup olduğu maçta 2019'dan beri ilk kez stadyumdaydı.

Daha fazlası için:

Barcelona'da kriz sürüyor: Sevilla'dan 50 milyon Euro'ya transfer edilen Jules Kounde'nin lisansı çıkarılamadı