Luka Modric, Kylian Mbappe'nin Santiago Bernabeu'daki sözleşme durumunu tartışırken Real Madrid'e transferini reddetme kararıyla ilgili bir şaka yaptı.

Paris Saint-Germain’in yıldızı Mbappe, geçen yaz İspanyol devine katılmaya oldukça istekliydi ve bu yılın başında Madrid'e transfer olmayı kabul etti.

Madrid, 23 yaşındaki oyuncunun transferini ücretsiz bir şekilde güvence altına alacağından emindi, ancak yıldız oyuncu adeta bir U dönüşü yaptı.

Ve Parc des Princes kalmaya karar vererek PSG ile üç yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.

Modric, Mbappe'ye espri yaptı

Hırvat yıldızın, şu anda kendi geleceği de tartışma konusu oldu ve 36 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi, 30 Haziran'da sona erecek.

Modric, daha önce kariyerini Bernabeu'da bitirmek istediğini açıkça belirtmişti ve şimdi Mbappe'yi taklit etme ve geleceği hakkında sürpriz bir seçim yapma olasılığını dışladı.

Hırvat orta saha, COPE'a verdiği demeçte, "Henüz sözleşme yenilemedim, ama Mbappe gibi yapmayacağım. Umarım, kulüp bunu bana yapmaz.

"İyi bir ilişkimiz var. Kariyerimi burada bitirmek istediğimi defalarca söyledim."

Modric, Mbappe hakkında başka neler söyledi?

Hırvat yıldız, Mbappe transferinin başarısız bir şekilde sonuçlanması Madrid'i Liverpool finaline motive olmaktan uzaklaştırmayacağı konusunda da ısrar etti.

Orta saha oyuncusu ayrıca hiçbir oyuncunun kulübün üstünde olmadığını ve Carlo Ancelotti'nin mevcut kadrosunun potansiyeli konusunda heyecanlı olduğunu söylüyor.

Mbappe'nin PSG'deki sözleşme duyurusunun sürpriz olup olmadığı sorulduğunda Modric, "Hayır, çünkü hiçbir şey bilmiyorduk.

“Hiçbir beklentimiz yoktu. Bir yıl boyunca bunun hakkında çok konuşuldu, ama biz hiçbir şey bilmiyorduk. Bu yüzden bu konuyu kapatıp artık konuşmamalıyız.

"Şampiyonlar Ligi finalimiz var ki bu hepsinden önemli. Real Madrid, her oyuncunun, her şeyin üstünde, zirvede olmaya devam edecek ve bunu tekrar tekrar gözden geçirmeye gerek yok.

"Bence çok iyi bir takımımız var, çok büyüyebilen, harika bir sezon geçiren ve burada sahip olduklarımıza değer veren birçok oyuncumuz var.

“Bu oyuncular, belki de bazıları gelecekte harika yıldızlar olacak."

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