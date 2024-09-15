PSG ve Kylian Mbappe, 55 milyon euroluk ödeme krizinde karşı karşıya

Paris Saint-Germain, eski yıldızı Kylian Mbappe’ye ödenmesi gereken 55 milyon euroluk maaş ve bonusları ödemeyi reddediyor.

Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappe arasında maaş ve bonus ödemeleri konusunda yaşanan anlaşmazlık derinleşiyor. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid'e katılan Fransız yıldız, PSG’den hala 55 milyon euroluk ödenmemiş maaş ve bonuslarını talep ediyor. Ligue 1 şampiyonu PSG, bu parayı ödememek konusunda kararlı ve Fransa Futbol Federasyonu (LFP) tarafından verilen ödeme kararını da kabul etmiyor.

PSG’nin Mbappe’ye olan mali yükümlülüğü, yıldız oyuncunun Şubat ayında vaat edilen imza bonusu ve Paris’teki son üç aylık maaşını içeriyor. Ancak kulüp, yasal sürecin henüz tamamlanmadığını ve konunun başka bir yargı mercisine taşınması gerektiğini belirterek ödeme yapmayı reddediyor.

Mbappe Madrid'e çabuk ısındı

Bu anlaşmazlık, Mbappe’nin PSG ile olan sözleşme uzatma teklifini geri çevirmesiyle başlamıştı. Bu karar, Mbappe’nin kulüpten bedelsiz ayrılmasına zemin hazırlarken, PSG de oyuncuyu satış listesine koyup bir süreliğine A takımdan uzaklaştırmıştı. Ancak taraflar, sonunda Mbappe’nin kadroya geri dönmesini sağlayan bir anlaşmaya varmışlardı.

PSG’nin iddialarına göre, Mbappe’nin hukuk ekibi, 2023 yılında oyuncunun bonuslarının 55 milyon euro azaltılmasını teklif etmiş ve bu durum Mbappe’nin kadroya dönmesine olanak sağlamıştı. Ancak bu anlaşmanın resmiyete dökülmediği ve Ligue 1 yönetimine bildirilmediği iddia ediliyor.

Mbappe, bu mali sorunlara rağmen Real Madrid’de etkili bir başlangıç yaptı. UEFA Süper Kupa’da Atalanta’ya karşı gol atan Mbappe, La Liga’da ise Real Betis’e karşı attığı iki golle formunu yeniden yakaladı.