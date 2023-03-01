Fransız süperstar, Omuz Omuza kampanyası için canlı yayınlanan programa bağlandı ve Acun Ilıcalı ile konuştu.

Türkiye'deki deprem felaketlerinin ardından depremzedeler için yardım kampanyalarına tüm hızıyla devam ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği ve birçok teknik direktör, futbolcunun katıldığı yardım programının sürpriz bir konuğu da vardı.

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe programa bağlanarak, moderatörlük yapan Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'yla konuştu ve Türkiye'ye destek olacağını söyledi.

Ne söylendi?

PSG'nin yıldızı, şu yorumu yaptı:

"Bu yaşananlar gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir trajediydi. Türklerin neler yaşadığını tahmin etmekte güçlük çekiyorum.

"Fakat bugünkü görevimiz benim için sıra dışı bir görev. Dünya futbol camiası bir araya gelecek ve Türkiye'ye destek verecek. Bu açıdan da bu program benim için istisnai. Bunun parçası olduğum için gurur duyuyorum."

"Elimde olan tüm imkânları çocuklara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Her zaman yardımseverlik yapmaya çalışan biri olarak Türkiye'nin için de elimden geleni yapacağım.

"Türkiye için her şey çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Pek çok çocuğu tekrardan güldürebileceğimizi umuyorum."

Mbappe, yayından sonra da Twitter'dan Türk bayrağı emojisi paylaştı.