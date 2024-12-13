PSG ve Bayern Münih genç kalecinin transferi için karşı karşıya geldi

Bayern Münih, uzun süredir kaleci pozisyonunda Manuel Neuer'in yaşlanması ve sakatlık sorunları nedeniyle zorlanıyor. Neuer'in yerini doldurmak için alınan Sven Ulreich, Alexander Nübel ve Daniel Peretz gibi alternatifler, kulübün yüksek beklentilerini karşılayamadı. Bu durum, Bayern yönetimini genç ve yetenekli bir kaleci arayışına itti.

Paris Saint-Germain cephesinde ise Gianluigi Donnarumma'nın inişli çıkışlı performansı büyük bir endişe kaynağı. Fransız kulübü, kalede istikrarı sağlamak ve rekabeti artırmak için Verbruggen'i transfer listesine ekledi. Ayrıca PSG'nin Matvei Safonov gibi alternatif isimleri de göz önünde bulundurduğu, ancak Verbruggen'in birinci tercih olduğu belirtiliyor.

Bart Verbruggen, Premier League ekibi Brighton & Hove Albion'da sergilediği performansla dikkat çekiyor. 2023 yazında Anderlecht'ten Brighton'a transfer olan Verbruggen, kısa sürede takımın birinci kalecisi oldu. Hollandalı file bekçisi, üstün refleksleri ve top dağıtımındaki başarısıyla modern futbolun gereksinimlerini karşılayan bir profil çiziyor.

Brighton bırakmak istemiyor

Brighton & Hove Albion, Verbruggen'i bırakmaya sıcak bakmıyor. Oyuncunun 2028'e kadar süren sözleşmesi, transferin gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Ancak Bayern ve PSG gibi dev kulüplerin ilgisi, Brighton'ı cazip bir teklif karşısında düşünmeye itebilir.

Verbruggen'in geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki haftalarda vermesi bekleniyor. Genç kalecinin, kariyerine büyük bir Avrupa kulübünde devam etme ihtimali oldukça yüksek.