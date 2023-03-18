GOAL, Lionel Messi'nin pazar günü oynanacak Rennes maçında Paris Saint-Germain taraftarlarınca yuhalanmayacağını öğrendi.

NE OLDU? PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenmesi ve Lionel Messi'nin henüz kontrat yenilememesi üzerine PSG Ultras'ın, Arjantinli süperstarı pazar günü oynanacak Rennes maçında yuhalayacağı iddia edildi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Ancak GOAL, bunun doğru olmadığı bilgisine ulaştı. PSG'nin, son birkaç yılda takımın fanatik taraftarlarıyla ilişkilerini yeniden kurduğu düşünülüyor. Sonuç olarak GOAL, pazar günü Messi'ye bir protesto yapılmayacağını öğrendi. Ayrıca Mundo Deportivo da söz konusu haberi daha sonra sildi.

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MESSI'Yİ NE BEKLİYOR Protesto edilme ihtimali düşük olan Messi, PSG'nin pazar günü Rennes'e karşı oynayacağı maça ilk 11'de başlayacak.