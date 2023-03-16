Arjantinli süperstar, Ligue 1'de pazar günü oynanacak Rennes karşılaşmasında zor anlar yaşayabilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan PSG'de taraftarlar, takıma oldukça öfkeli.

Ligue 1 şampiyonluğu, artık Şampiyonlar Ligi zaferi bekleyen taraftarları tatmin etmiyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, gerginlik geçen yıla göre daha az olsa da sorumluları netleştirmek isteyen taraftarlar, bir ismi gözüne kestirdi.

Bazı PSG Ultras üyeleri sosyal medyada, "Bu Pazar Messi'ye ıslık çalacağız" şeklinde paylaşımlarda bulunuyor.

Mart ayı ortalarında Arjantinli futbolcunun sözleşme yenilemeden yoluna devam etmesi, tartışmalara sebep oluyor.

Collectif Ultras Paris'in bazı üyeleri; Messi'nin, sahada gösterdiklerine kıyasla çok yüksek bir maaşı olduğunu düşünüyor. Bu şekilde düşünen taraftarlar, Messi'yi pazar günü oynanacak Rennes maçında yuhalamaya hazırlanıyor.

Ultras üyelerinden biri konuyla ilgili verdiği demeçte, "Bu gruba katıldığınızda bir gizlilik belgesi imzalıyorsunuz. Pazar günü için ne hazırladığımıza dair daha fazla ayrıntı veremem" ifadelerini kullandı.

PSG'yi ne bekliyor?

Christophe Galtier'in öğrencileri, Ligue 1'in 28. haftasında pazar akşamı saat 19.05'te Rennes'i konuk edecek.

PSG taraftarlarının bir kısmının Messi'ye karşı nasıl bir protesto hazırladığı merak konusu.