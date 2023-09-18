PSG Teknik Direktörü Luis Enrique: Şampiyonlar Ligi’ni takıntı yapmayacağız

Katar sermayesinin büyük yatırımlarına rağmen Şampiyonlar Ligi’ni bir türlü kazanamayan PSG’nin yeni teknik direktörü, beklentileri düşürdü.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Dortmund karşılaşması öncesinde Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonundaki şampiyonluk beklentisini değerlendirdi. Taraftarların beklentileri azaltması gerektiğinin altını çizen İspanyol teknik direktör, önceliklerinin izleyenlere keyif veren bir futbol oynamak olacağını söyledi.

Luis Enrique ne söyledi?

Daha önce Barcelona’yı çalıştırdığı dönemde, Juventus ile karşılaştıkları finalde mutlu son sevinci yaşayan Luis Enrique, “Bir kulüp bir şeyi takıntı haline getirmişse bu asla iyiye işaret değildir. Hırslı olmalısınız ama takıntı işe yaramaz, bu hayatın her alanında aynıdır. Oynamak, taraftarlarımıza büyük keyif vermek istiyoruz ama herhangi bir takıntımız olmayacak” dedi.

PSG son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde başarısızlıkla eş anlamlı hale geldi ve yüksek beklentilere rağmen bir dizi utanç verici elenme yaşadı. Ancak Lionel Messi ve Neymar gibi yıldızların bu yaz takımdan ayrılmasıyla birlikte Luis Enrique'nin kadrosu, daha önce sürekli olarak turnuvadan elenen takımlardan bir hayli farklı bir yapıya kavuşmuş görünüyor.