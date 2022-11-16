PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Neymar'ın profesyonelliğine şaşırdığını itiraf etti

PSG'nin hocası Christophe Galtier, takımda göreve başlamasından bu yana Neymar'dan etkilendiğini açıkladı.

Galtier, Neymar'ın tutumunu övdü

Brezilyalı, antrenmanlara zamanında geldi

Hiçbir idmanı kaçırmadı

NE OLDU? PSG Teknik Direktörü, takımın yıldızı Neymar'a övgüde bulundu ve Brezilyalının profesyonelliğinin rakipsiz olduğunu söyledi. Birkaç eski oyuncu ve uzman, forvetin geçmişteki davranışlarını sorguladı. Hatta Barcelona'nın eski yıldızı Ludovic Giuly, Neymar'ın bu tavrının onun tam potansiyeline ulaşmasını engelleyeceğini söylemişti.

NE SÖYLENDİ? Super Moscato Show'da konuşan Galtier, şu yorumu yaptı: "Neymar 4 Temmuz'da zinde ve hazır bir şekilde geldi. Onunla hemen konuşmadım. İlk on gün boyunca çok dikkatliydim. Japonya'da bireysel görüşmeler yapıldı. Hocası olduğum için çok mutlu olduğunu söyledi. Tanıştığım Neymar çok iyi bir profesyonel. İdmanlara hazırlanan, çok erken gelen, antrenman kaçırmayan biri."

DAHA BÜYÜK RESİM: Birçok futbol adamı gibi Galtier'in de 30 yaşındaki oyuncunun büyük bir hayranı olduğu açık. Neymar, bu sezon PSG için önemli bir rol oynadı ve şu ana kadar 14 maçta 11 gol atıp 9 asist yaptı. Brezilyalı, geçen sezonun tamamında attığı 13 golü yakalamaya şimdiden çok yakın.

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GALTIER VE NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? Galtier bir süre arka koltukta oturabilir ve PSG'nin 28 Aralık'ta Strasbourg'a karşı oynayacağı ilk maça kendisini hazırlayabilir. Bu arada Neymar, Brezilya'nın 2002'den bu yana ilk Dünya Kupası'nı kazanması için Katar'da uğraşacak ve takımının 24 Kasım'da Sırbistan'a karşı oynayacağı maçta sahada olacak.