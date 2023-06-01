PSG'nin hocası Christophe Galtier, Lionel Messi'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpten ayrılacağını doğruladı.

Messi, Ligue 1 şampiyonundan ayrılıyor

Arjantinliye Suudi Arabistan'dan teklif var

Haziran sonunda sözleşmesi bitiyor

NE OLDU? Galtier, Lionel Messi'nin bu yaz PSG'den ayrılacağını doğruladı. Barcelona, Messi'yi transfer etmek isteyen kulüplerden biriydi. Ancak gelen son raporlara göre bu ihtimal şimdilik rafa kalkmış gibi görünüyor.

NE SÖYLENDİ? Galtier, Messi'nin ayrılığını şu sözlerle açıkladı: "Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Leo, [3 Haziran'da] Clermont'a karşı Parc des Princes'teki son maçına çıkacak."

BÜYÜK RESİM: Messi bu sezon Ligue 1'de 16 gol atıp 16 asist yaptı. Ancak süperstar, şimdi yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor. Dünya Kupası galibi için en olası yer, Suudi Arabistan gibi görünüyor.

ÜÇ FOTOĞRAF:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? PSG, Ligue 1 sezonunu Clermont Foot'a karşı oynayacağı karşılaşma ile tamamlayacak. PSG taraftarı, Lionel Messi'yi son kez izleme şansına sahip olacak. Arjantinli, geleceği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.