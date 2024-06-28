Hücum hattını güçlendirmek isteyen Manchester City'de son aday Manchester City'nin Arjantinli golcüsü oldu.

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmasının ardındna bu oyuncunun boşluğunu doldurmak için yoğun bir mesaiye başlayan PSG başlangıçta Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'i Mbappe'nin yerine transfer etmeyi öncelikli olarak hedefledi. Ancak, görüşmelerin tıkanması üzerine PSG, diğer seçenekleri değerlendirmeye başladı ve City'nin Arjantinli forveti Julian Alvarez, önemli bir aday olarak öne çıktı.

Guardiola bırakmak istemiyor

PSG'nin ilgisine rağmen, Pep Guardiola, Alvarez'i kadroda tutmakta kararlı. Forvet, City'nin hem yerel hem de Avrupa başarılarında önemli bir rol oynadı. Rapor, City'nin Alvarez'in temsilcilerine şu anda transfer penceresinde ve gelecekte herhangi bir teklifi reddedeceklerini bildirdiğini belirtiyor.

Biliyor muydunuz?

Alvarez, City'de mutlu olmasına rağmen, Erling Haaland'ın ilk tercih olması nedeniyle sık sık yedek kulübesinde kalıyor. Daha fazla oynama süresi ve kazançlı bir sözleşme olasılığı, onu PSG'ye gitmeyi düşünmeye itebilir. PSG, Alvarez'e hücum hattının merkezi figürü olma potansiyelini vurgulayan cazip bir teklif sunmayı planlıyor.

Alvarez için sırada ne var?

PSG'nin ilgisi, Mbappe'nin yerine hızla birini bulma arzularını gösteriyor. Guardiola'nın Alvarez'i tutma kararlılığı ise City'nin yetenekli forvetine olan bağımlılığını yansıtıyor. Avrupa'da bu çekişme devam ederken, Alvarez, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Copa America'da Arjantin ile taahhütlerine odaklanmış durumda ve Cumartesi akşamı Peru'ya karşı sahaya çıkacak.